Армия и оружие
Российская газетаРаскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35. Ее впервые обнародовала корпорация "МиГ", разработавшая и производящая эти машины.
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ЖКХ
Регулярное отопление в Петербурге включат 24 сентября
Напомним, в 2018 году режим периодического протапливания был введен с 24 сентября, отопительный сезон (регулярное отопление) — с 28 сентября.
REGNUM 06:58
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Происшествия
В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
REGNUM вчера в 03:04
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Происшествия
Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде
В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября).
Коммерсантъ 06:06
Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Политика
Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.
Газета.Ru 04:17
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Дни.ру вчера в 06:28
Транспорт
Из Барнаула в Новосибирск отправится скорый поезд «Ласточка»
Электричку обещали запустить на постоянной основе в течение двух-трех лет, но этого так и не случилось Что известно о скором поезде "Ласточка" Двухсистемный скоростной электропоезд «Ласточка» предназначен для перевозки пассажиров на расстояния до 700 км. Он отвечает повышенным требованиям к комфорту и безопасности.
Алтапресс 18 сентября в 20:02
Культура
Cyberpunk 2077 покажут на «ИгроМире» на русском языке
CD Porjekt Red представят локализованную на русском языке версию Cyberpunk 2077 на выставке «ИгроМир».
Cyber.sports.ru 06:47
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян без макияжа показала пораженное псориазом лицо на фото
Ким Кардашьян без макияжа показала поклонником фото, на котором запечатлено ее лицо, пораженное псориазом.
Актуальные Новости 05:54
Спорт
Девять спортсменов из России подали в суд на главу РУСАДА
Сразу девять российских спортсменов подали судебные иски против главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Sport.ru 06:44
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Политика
Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма на пять лет, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания первой сессии регионального парламента второго созыва.
РИА Новости 05:42
Футбол
19-летний нападающий «Зальцбурга» стал лучшим игроком недели в ЛЧ
В первом тайме матча против «Генка» (6:2) 19-летний форвард оформил хет-трик и помог своей команде возглавить группу E. Также на звание лучшего игрока недели претендовали вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария и хавбек загребского «Динамо» Мислав Оршич.
Матч ТВ 06:54
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Армия и оружие
Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство на Новой Земле
Зенитный ракетный полк на Новой Земле впервые оснастили комплексами С-400, они уже заступили на боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 04:14
Политика
Все руководство городов и районов Крыма ушло в отставку
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что все главы городских и районных администраций в Крыму сложили подали заявления об отставке.
Газета.Ru 18 сентября в 13:30
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Политика
Путин остался доволен учениями «Центр-2019»
RT на русском 05:56
Экономика
Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10%
По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.
REGNUM 18 сентября в 00:22
Наука
Нездоровая еда ухудшает долговременную память
Подопытных кормили только продуктами с высоким содержанием жиров и сахара: пирожными, печеньем, чипсами.
Piter.tv 04:39
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11