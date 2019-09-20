Армия и оружие
Российская газетаРаскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35. Ее впервые обнародовала корпорация "МиГ", разработавшая и производящая эти машины.
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Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Авто
Русская Германия (Германия): выставка во время чумы (Русская Германия)
В лучшие времена за примерно десять дней IAA собирал около 2 миллионов посетителей, вниманию которых на проходящем раз в два года — по нечетным — салоне были представлены важнейшие новинки практически всех важнейших мировых производителей.
ИноСМИ 03:42
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Происшествия
В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»
Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Армия и оружие
«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз
Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда вчера в 18:00
Происшествия
Опубликовано видео момента расстрела полицейских в Москве
Опубликовано видео момента расстрела московских полицейских на станции метро «Рязанский проспект».
Lenta.ru 05:29
Гаджеты
Стартовали продажи iPhone 11 – цены и очереди
В России стартовали продажи новой серии iPhone 11: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
MobiDevices 03:43
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Армия и оружие
В США признали потерю превосходства НАТО над РФ
Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил о том, что НАТО теряет военное превосходство над Россией.
News.ru 18 сентября в 20:24
Гаджеты
Из-за проблем с Google Huawei не будет продавать в ЕС смартфон Mate 30
Причина заключается в том, что смартфоны линейки не будут оснащены приложениями американской корпорации Google.
RuNews24.ru вчера в 01:54
Игры
В Minecraft появился редактор персонажа
CyberSport.ru 04:53
Наука
Берсерки объелись белены перед боем
Агрессивное поведение берсерков во время боя, возможно, вызывал прием белены черной (Hyoscyamus niger), а не отваров из мухоморов, как считалось ранее.
N+1 вчера в 08:41
Политика
Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Энергетика
Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
Шансы завершить прокладку газопровода «Северный поток-2» в срок, к 31 декабря 2019 года, все еще сохраняются, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
Newvz.ru 03:09
Происшествия
«Анжи» открестился от задержанного Махи Идрисова
Позднее РБК со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану проинформировало, что задержан бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов и у него найдено много оружия.
Кавказский узел 05:29
Шоу-бизнес
Свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой проходит в Петербурге
Свадьбу Бондарчука и Андреевой решено устроить в Петербурге потому, что это - родной город Паулины.
Газета Metro 17 сентября в 04:20
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:09
Футбол
Претендентов на «Золотой мяч» назовут 21 октября, вручение – 2 декабря
Sports.ru вчера в 06:59
Кино
Скончался актер Сергей Афанасьев
Москва 24 вчера в 10:03
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
RT на русском вчера в 05:49
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
Культуромания 01:08
Армия и оружие
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
RT на русском 04:47
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30
Армия и оружие
Boeing провел успешные испытания первого беспилотника-заправщика
Компания Boeing сообщила об успешном проведении первого испытательного полета беспилотного самолета-заправщика MQ-25.
Коммерсантъ 05:22
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости 03:32