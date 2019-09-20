Армия и оружие
Российская газетаРаскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35. Ее впервые обнародовала корпорация "МиГ", разработавшая и производящая эти машины.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
RT на русском 09:53
Единоборства
Российский борец Рашидов стал чемпионом мира
Борец Гаджимурад Рашидов принес России золото чемпионата мира.
Sport24.ru 10:29
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Общество
Секс-символ Италии Софи Лорен отмечает 85-летие
Легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен 20 сентября празднует свой юбилей.
RuNews24.ru 05:44
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Армия и оружие
Медведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО
О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган.
Lenta.ru 10:35
Экономика
Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз
Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
REGNUM 01:09
Армия и оружие
Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»
Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр 02:11
Экономика
Путин одобрил целевую модель развития компании «Россети» до 2030 года
Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым представил президенту Владимиру Путину оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики.
Газета.Ru 07:24
Транспорт
Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам
В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки.
РБК 09:06
Единоборства
Сергей Ковалев и Сауль Альварес готовятся провести бой
18 сентября в Лос-Анджелесе состоялась первая пресс-конференция, приуроченная к боксерскому поединку между челябинцем Сергеем «Крашером» Ковалевым и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
Первый областной 06:43
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.
RuNews24.ru вчера в 01:46
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
РИА Новости 10:16
Авто
Skoda выпустила 250-тысячный кроссовер Karoq
С конвейера автозавода в чешском городе Млада-Болеславе сошел 250-тысячный кроссовер Skoda Karoq.
Известия 11:08
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
РИА Новости 09:26
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru вчера в 04:37
Гаджеты
В Москве стартовала продажа нового iPhone
Национальная служба новостей 04:31
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Lenta.ru 05:39
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei вышли без приложений от Google
Китайский производитель мобильной техники Huawei презентовал два новых смартфона из флагманской линии без предустановленных приложений Google.
Newstracker.ru 08:49
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Музыка
Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки
Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.
Дни24 18 сентября в 05:38