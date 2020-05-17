Коронавирус

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Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу. Специалист напомнила, что этот анализ проводят путем сдачи крови.
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Как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу?

В Москве 15 мая началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. О том, как правильно подготовиться к этой процедуре, в беседе с 5-tv.ru рассказала руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова. По ее словам, такие анализы проводят путем сдачи крови.
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Как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу?

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Evo-rus.com 14 мая в 11:30
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Происшествия

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Здоровье

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Коммерсантъ вчера в 21:45
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Общество

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Общество

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Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC

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В России планируют разработать уборщика космического мусора

Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
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Общество

Минобороны обновило коронавирусную статистику в армии

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Общество

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Общество

Куйвашев заявил о готовности региона к снятию ограничений

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Ученые Йельской школы общественного здравоохранения считают, что карантин положительно влияет на качество воздуха, что спасает жизни тысяч людей.
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Крупнейший мировой подрядчик по производству микросхем, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), сообщила в пятницу, что построит в штате Аризона завод за $12 млрд.
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МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

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