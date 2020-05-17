Коронавирус
РИА НовостиРаскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу. Специалист напомнила, что этот анализ проводят путем сдачи крови.
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с чего всё началось
В Москве 15 мая началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. О том, как правильно подготовиться к этой процедуре, в беседе с 5-tv.ru рассказала руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова. По ее словам, такие анализы проводят путем сдачи крови.Пятый каналвчера в 08:40
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Эксперт рассказал, как подготовиться к тесту на антитела к COVID-19
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