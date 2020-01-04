Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты принципы использования ядерной кнопки

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин раскрыл принципы использования ядерной кнопки: никто из посторонних не имеет доступа к ключ-шифру, а решение о нанесении ядерного удара принимает президент России.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Устройство «ядерной кнопки» раскрыл ветеран ракетных войск

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин ответил на вопросы о том, какова опасность «случайного пуска» в подобной ситуации.
Московский Комсомолец06:13

Подробнее о событии

Раскрыты принципы использования ядерной кнопки

Lenta.ru09:50

Ветеран РВСН объяснил устройство «ядерной кнопки» и оценил вероятность ошибки

Вести.Ru08:35

Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

РИА Новости07:13

Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

Телеканал 360°08:33

Ветеран раскрыл секрет устройства «ядерной кнопки»

News.ru07:48

Работу «ядерной кнопки» раскрыл ветеран РВСН

Газета.Ru08:34

Устройство «ядерной кнопки» раскрыл ветеран ракетных войск

Московский Комсомолец06:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:00, Ашберн
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Lenta.ru 08:56
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском 10:29
Хоккей

Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК 11:50
Хоккей

Умер бывший вице-президент ХК «Спартак» Гелани Товбулатов

Бизнесмен, бывший владелец и вице-президент хоккейного клуба "Спартак" Гелани Товбулатов скончался на 68-м году жизни.
ТАСС Спорт 11:06
Здоровье

В Прокопьевском районе открыли гериатрическое отделение

В посёлке Трудармейский в Прокопьевском районе заработало гериатрическое отделение, которое будет действовать по типу санатория.
Газета Кемерова 03:26
Политика

Лавров и глава МИД Ирана осудили убийство Сулеймани

По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Зариф назвали действия США грубым нарушением основополагающих норм международного права, которые не могут решить накопившиеся на Ближнем Востоке проблемы, а лишь ведут к новому раунду эскалации напряжённости в регионе.
News.ru 09:15
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

REGNUM 10:44
Шоу-бизнес

Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками

Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Bimru.ru 04:16
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Lenta.ru 07:07
Политика

Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
РБК 11:30
Происшествия

Возросло число погибших в результате наводнения в Индонезии

До 53 человек выросло число погибших в результате наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями в районе столицы Индонезии, Джакарты.
REGNUM 02:52
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Происшествия

Пассажиры вынужденно севшего в Перми самолета прилетели в Питер

Вести.Ru 10:25
Шоу-бизнес

Камерон Диаз впервые стала мамой

Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Народные новости 00:18
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Политика

Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру

Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
ИА Новороссия 08:07
Энергетика

В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти

Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
РИА Новости 10:37
Армия и оружие

Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого

Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Новостной фронт вчера в 04:20
Кино

Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.
ГТРК Хакасия 08:51
Футбол

«Реал» в гостях одержал крупную победу над «Хетафе»

Игра 19-го тура испанской примеры Хетафе Реал завершилась со счетом 0:3.
Советский спорт 11:56
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru вчера в 11:24
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Общество

Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России

Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Lenta.ru 10:34
Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости вчера в 11:10
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

Lenta.ru 10:34
Происшествия

В Кабардино-Балкарии при жесткой посадке погиб парапланерист

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб человек.
РБК 11:40
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Lenta.ru 07:32
Футбол

Тодибо согласился перейти из «Барселоны» в «Милан»

Матч ТВ 10:46
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное