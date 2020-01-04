Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты принципы использования ядерной кнопки

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин раскрыл принципы использования ядерной кнопки: никто из посторонних не имеет доступа к ключ-шифру, а решение о нанесении ядерного удара принимает президент России.
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Устройство «ядерной кнопки» раскрыл ветеран ракетных войск

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения, член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин ответил на вопросы о том, какова опасность «случайного пуска» в подобной ситуации.
Московский Комсомолец06:13

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Раскрыты принципы использования ядерной кнопки

Lenta.ru09:50

Ветеран РВСН объяснил устройство «ядерной кнопки» и оценил вероятность ошибки

Вести.Ru08:35

Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

РИА Новости07:13

Ветеран РВСН рассказал, как работает «ядерная кнопка»

Телеканал 360°08:33

Ветеран раскрыл секрет устройства «ядерной кнопки»

News.ru07:48

Работу «ядерной кнопки» раскрыл ветеран РВСН

Газета.Ru08:34

Устройство «ядерной кнопки» раскрыл ветеран ракетных войск

Московский Комсомолец06:13
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Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
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Главный тренер сборной России U20 по хоккею Валерий Брагин, рассказал, кто выйдет на матч в финале молодежного чемпионата мира.
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Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
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Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

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Общество

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Компания Samsung представила субфлагманы Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite.
Life.ru вчера в 14:03
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«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено

«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.
Sportbox.RU 10:55
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета вчера в 11:41
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Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру

Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
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Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Ранее экс-посла Польши в Германии, пообещавшего поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей».
Мой Брянск 11:20
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
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Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Космос

Первый полёт Starship в космос состоится весной 2020 года

Илон Маск, опубликовав видеоролик с площадки, где ведётся работа над Starship, спровоцировал у своих подписчиков вопрос, когда же случится первый полёт корабля.
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Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в спринте классическим стилем на шестом этапе «Тур де Ски», пошутил, что перед завтрашним масс-стартом на заключительном этапе «Тур де Ски» нальет водки норвежцу Йоханнесу Клэбо.
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Запущенный на орбиту 11 декабря спутник «Глонасс-М» ввели в строй на два дня раньше плана.
Журналистская правда вчера в 06:35
Кино

Определены самые ожидаемые фильмы 2020 года

Американский сервис по продаже билетов Fandango перечислил самые ожидаемые фильмы нынешнего года на основе опроса зрителей.
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Омичи обсудят дело обезглавленного Дмитрия Фёдорова на сходе

151241Дело обезглавленного омича, которому могли подкинуть наркотики Сотрудники Росгвардии задержали Дмитрия Фёдорова 15 декабря.
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К чему может привести употребление фиников, поведали специалисты

Специалисты рассказали, к чему может привести употребление фиников.
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Савченко рассказала о гниющей Украине

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Группа «Ленинград» воссоединится для выступления в Калифорнии

Группа "Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии.
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В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша

У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
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В середине декабря 2019 года всех поклонников Даны Борисовой потрясло шокирующее известие - в квартиру телеведущей нагрянули полицейские и врачи.
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Нападающий сборной Швеции Расмус Сандин жестко охарактеризовал поражение от сборной России в рамках полуфинальной игры на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Газета.Ru 12:48
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