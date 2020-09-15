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РИА Новости
РИА Новости

Раскрыты пять важных изменений в ПДД

Журнал "За рулем" назвал пять наиболее важных поправок в новом проекте ПДД, который разработал Минтранс России и ГИБДД. Во-первых, в новом варианте ПДД исчезнет лазейка, позволявшая автомобилистам останавливаться на "островке безопасности".В источнике
С чего всё началось
За рулем

5 важных изменений в ПДД: коснется всех

Министерство транспорта РФ подготовило 19-страничный проект поправок к ПДД. Условно предложения чиновников можно разделить на несколько блоков, касающихся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, требований к тонировке, скорости движения транспорта.
За рулемвчера в 07:00
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Известия

Названы пять важных изменений в ПДД

Известия21:28
Российская газета

Названы пять важнейших изменений в правилах дорожного движения

Российская газета17:54
За рулем

5 важных изменений в ПДД: коснется всех

За рулемвчера в 07:00
ФАН

Названы пять важных изменений ПДД в России

ФАНвчера в 13:27
News.ru

Эксперты назвали пять важнейших изменений в ПДД

News.ruвчера в 13:01
РИА Новости

Раскрыты пять важных изменений в ПДД

РИА Новостивчера в 11:54
Взгляд.ру

Названы пять важнейших изменений в ПДД

Взгляд.рувчера в 15:03

Джордж Клуни и Амаль Алауддин решили пожить раздельно

В последнее время супруги практически не появлялись вместе на публике, а недавно стало известно, что Джордж Клуни решил съехать от жены, для этого он начал строительство отдельного дома рядом с семейным особняком.
Paparazzi.ruвчера в 14:38

Ким Кардашьян заморозит аккаунты в Instagram и Facebook

Американская телеведущая и безнесвумен Ким Кардашьян заявила, что 16 сентября заблокирует свои аккаунты в Instagram и Facebook в рамках акции в поддержку кампании Stop Hate For Profit («Остановим ненависть ради прибыли»).
News.ru05:36

Лаборатория «Гемотест» приглашает томичей проверить щитовидную железу

Лаборатория "Гемотест" приглашает жителей Томска пройти обследование состояния щитовидной железы, в состав комплекса анализов входит исследование трех гормонов – T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ; стоимость оценки функций "щитовидки" снижена до 690 рублей, сообщает пресс-служба лаборатории.
РИА Томск22:29

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Канье Уэст разместил в Twitter фотографию Путина с тренировки по дзюдо

Как сообщает РИА Новости, кандидат в президенты США рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter фотографию российского лидера Владимира Путина, запечатленного в кимоно с черным поясом во время выполнения одного из приемов дзюдо.
Инфорос05:52
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Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

РЖД и Минтранс предложили направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург не 1,7 трлн рублей, а 1,4 трлн рублей за счет включения в план модернизации не всей трассы, а только участка в 630 км, без дорогостоящих подходов к столицам, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс03:35
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