Раскрыты пять важных изменений в ПДД
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Журнал "За рулем" назвал пять наиболее важных поправок в новом проекте ПДД, который разработал Минтранс России и ГИБДД. Во-первых, в новом варианте ПДД исчезнет лазейка, позволявшая автомобилистам останавливаться на "островке безопасности".В источнике
С чего всё началось
5 важных изменений в ПДД: коснется всех
Министерство транспорта РФ подготовило 19-страничный проект поправок к ПДД. Условно предложения чиновников можно разделить на несколько блоков, касающихся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, требований к тонировке, скорости движения транспорта.
За рулемвчера в 07:00
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