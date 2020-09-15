Журнал "За рулем" назвал пять наиболее важных поправок в новом проекте ПДД, который разработал Минтранс России и ГИБДД. Во-первых, в новом варианте ПДД исчезнет лазейка, позволявшая автомобилистам останавливаться на "островке безопасности".

С чего всё началось 5 важных изменений в ПДД: коснется всех Министерство транспорта РФ подготовило 19-страничный проект поправок к ПДД. Условно предложения чиновников можно разделить на несколько блоков, касающихся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, требований к тонировке, скорости движения транспорта. За рулем вчера в 07:00