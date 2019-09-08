41000 рублей - Алена Свиридова 57-летняя певица получает приличную пенсию, так как у нее есть надбавка за звание заслуженной артистки РФ. «У меня когда-то стипендия была 40 рублей, а теперь пенсия почти такая же - 41 тысяча», - шутит Свиридова.

с чего всё началось

Российские артисты рассказали о том, какую пенсию они получают. Данные о размерах государственных пособий у них опубликовало издание «Телепрограмма». По информации издания, самую большую пенсию получает советская актриса Светлана Светличная — около 50 тысяч рублей в месяц.

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