Шоу-бизнес
Lenta.ruРаскрыты размеры пенсий российских артистов
Российские артисты рассказали о том, какую пенсию они получают. Данные о размерах государственных пособий у них опубликовало издание «Телепрограмма». По информации издания, самую большую пенсию получает советская актриса Светлана Светличная — около 50 тысяч рублей в месяц.
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41000 рублей - Алена Свиридова 57-летняя певица получает приличную пенсию, так как у нее есть надбавка за звание заслуженной артистки РФ. «У меня когда-то стипендия была 40 рублей, а теперь пенсия почти такая же - 41 тысяча», - шутит Свиридова.Телепрограмма00:45
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Роналду объяснил свой жест фанатам «Атлетико»
Чемпионат 19 сентября в 04:30
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Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»
Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН 05:16
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия вчера в 14:33
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru 10:36
Футбол
Наставник «Ливерпуля» высказался о шансах своей команды на чемпионство
Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о конкуренции за первое место в чемпионате страны.
Газета.Ru 20:40
Общество
Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье
Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.
Bimru.ru 08:07
Футбол
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0 в Петербурге
Домашний матч 10-го тура российской футбольной Премьер-лиги между «Зенитом» и казанским «Рубином» завершился со счетом 5:0 в пользу петербуржцев.
Пятый канал 14:16
Гаджеты
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Новая версия устройства уже поступила в продажу и сразу же оказалась в руках популярного блогера, который проверил новинку на стойкость и прочность.
Дни24 00:19
Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ 17:59
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Происшествия
Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США выступил с заявлением.в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.
РБК 21:13
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсации в размере до 1 млн фунтов стерлингов.
РБК 19:59
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Политика
В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе
Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM вчера в 10:47
Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Здоровье
Наращивание ресниц может привести к опасным заболеваниям
Волгоградская правда 18 сентября в 22:18
Интернет
Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тыс. рублей
Как поясняется в сообщении ведомства, ФАС наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords.
ТАСС 19 сентября в 05:39
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия 19 сентября в 19:50
Футбол
«Арсенал» рассматривает покупку своего бывшего игрока, который им может обойтись в 100 раз дороже, чем они продали его
Футболист провел два года в академии «Арсенала» перед тем, как вернуться на родину. Тогда игрок обошелся ПСВ в 500 000 фунтов стерлингов.
Матч ТВ 21:01
Игры
В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра
В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.
REGNUM вчера в 05:46
Политика
Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме
Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Здоровье
ДЗМ опубликовал данные о зарплатах врачей поликлиник
Средняя зарплата заведующего отделением в первом полугодии 2019 года составила 191,3 тысячи рублей, в общей численности врачебного персонала они занимают 10,8%, а не 30%, настаивают в департаменте.
Vademecum вчера в 12:15
Здоровье
В России состоится Всемирный день доноров костного мозга
Каждую третью субботу сентября в более чем 50 странах отмечается Всемирный день доноров костного мозга.
Би-порт 19 сентября в 10:15
Армия и оружие
Иран анонсировал совместные учения с Россией и Китаем
Иран проведет военно-морские совместные учения в Оманском заливе с Россией и Китаем, заявил глава департамента генштаба ВС страны по международным вопросам Кадир Незами.
ТК Звезда 07:16
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Здоровье
В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми
В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).
News.ru 19 сентября в 01:20