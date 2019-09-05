Политика

РБКРБКТоп-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.
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Эксперт сообщил, что решение об экстрадиции сотрудника ОДК будет принимать суд Италии

ТАСС14:24

Это провал. США заполучили носителя сверхсекретов из России

Фонтанка.Ру12:32

МИД России направил дипломатов к задержанному в Неаполе топ-менеджеру ОДК

РБК09:03

В Италии по подозрению в шпионаже задержали топ-менеджера «дочки» «Ростеха» Александра Коршунова

Эхо Москвы11:29

МИД РФ обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за задержания сотрудника ОДК

Интерфакс08:44

ОДК уверена в невиновности своего сотрудника, задержанного по запросу США

РИА Новости10:39

Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» задержали в Италии по запросу США

Ведомости06:30
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Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru 13:11
Происшествия

В ТЦ Владикавказа произошла давка на распродаже

В одном из торговых центров Владикавказа произошла давка и многочисленные потасовки во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль».
BFM.ru 12:37
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика

Навальный призывает москвичей принять участие в «Умном голосовании»

В округе 5, где к участию в выборах в Мосгордуму не допустили Дмитрия Гудкова, на сайте предлагают проголосовать за Анастасию Удальцову, идущую от КПРФ, в округе 37, где была не допущена «яблочница» Елена Русакова, предлагается отдать свои голоса за ещё одного КПРФовца, действующего заместителя председателя Мосгордумы Николая Губенко.
CBS Media 12:03
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Армия и оружие

Россию заподозрили в подготовке вторжения на Украину

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что во время учений «Кавказ-2020» Россия будет отрабатывать вторжение на Украину.
Lenta.ru 08:40
Происшествия

Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РБК вчера в 19:57
Здоровье

В Оренбурге откроются две новые больницы

Фото: Вестирама.ру Сегодня, 5 сентября, в Оренбурге состоится открытие двух новых учреждений здравоохранения.
Телеканал UTV вчера в 23:50
Происшествия

Пилоты разбившегося на Ставрополье истребителя СУ-25 погибли

По данным источника «Известий», обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. разбившегося 3 сентября учебного самолета, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.
Живая Кубань вчера в 03:44
Футбол

Сборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020

Итальянские футболисты добыли волевую победу над сборной Армении на стадии группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
RT на русском 14:01
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Происшествия

Против Абызова возбудили третье уголовное дело

Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Происшествия

В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Футбол

Бразильский футболист Жонатас перейдет в московское «Динамо»

Бразильский нападающий Жонатас достиг договоренности с московским «Динамо».
Вечерняя Москва 10:25
Происшествия

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Происшествия

МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве

По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналист «Дождя» Владимир Роменский и Никита Павлюк-Павлюченко из «Сноба»
РБК 14:33
Авто

Volkswagen представил обновлённые Volkswagen Polo и Vento

Volkswagen Polo и Vento теперь отличаются радиаторной решеткой с новым узором, изменёнными бамперам и колесными дисками.
Tvoe-avto.com вчера в 12:45
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

REGNUM 08:32
Музыка

Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.
Российская газета 14:20
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря

Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, под завалами находятся три человека.
ТАСС 10:10
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии

Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Культура

Скончался автор монумента «Разорванное кольцо» Константин Симун

В ночь на 5 сентября на 85-м году жизни в США скончался известный петербургский скульптор-монументалист Константин Симун.
МР7.ру 05:57
Происшествия

В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур

Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.
РИА Новости 08:07
Хоккей

Артемий Панарин заявил, что может остаться жить в США

Чемпионат 14:45
Гаджеты

Bloomberg: Apple вернёт Touch ID в iPhone в 2020 году

В прошлом месяце известный аналитик из TF International Мин-Чи (Ming-Chi Kuo) тоже заявил о намерении Apple вернуть сканер отпечатков пальцев Touch ID в смартфоны iPhone.
3DNews 09:27
Шоу-бизнес

Как Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, узаконили свои отношения.
Газета.Ru 14:56
Политика

Иерусалимский патриарх признал только одну украинскую церковь

Взгляд.ру 11:56
Футбол

Шотландский тренер назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав

Россия на чемпионате мира доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав.
РБК 14:15
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