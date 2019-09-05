Политика
РБКТоп-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.
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Происшествия
В ТЦ Владикавказа произошла давка на распродаже
В одном из торговых центров Владикавказа произошла давка и многочисленные потасовки во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль».
BFM.ru 12:37
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика
Навальный призывает москвичей принять участие в «Умном голосовании»
В округе 5, где к участию в выборах в Мосгордуму не допустили Дмитрия Гудкова, на сайте предлагают проголосовать за Анастасию Удальцову, идущую от КПРФ, в округе 37, где была не допущена «яблочница» Елена Русакова, предлагается отдать свои голоса за ещё одного КПРФовца, действующего заместителя председателя Мосгордумы Николая Губенко.
CBS Media 12:03
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вторжения на Украину
Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что во время учений «Кавказ-2020» Россия будет отрабатывать вторжение на Украину.
Lenta.ru 08:40
Здоровье
В Оренбурге откроются две новые больницы
Фото: Вестирама.ру Сегодня, 5 сентября, в Оренбурге состоится открытие двух новых учреждений здравоохранения.
Телеканал UTV вчера в 23:50
Происшествия
Пилоты разбившегося на Ставрополье истребителя СУ-25 погибли
По данным источника «Известий», обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. разбившегося 3 сентября учебного самолета, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.
Живая Кубань вчера в 03:44
Футбол
Сборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020
Итальянские футболисты добыли волевую победу над сборной Армении на стадии группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
RT на русском 14:01
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Футбол
Бразильский футболист Жонатас перейдет в московское «Динамо»
Бразильский нападающий Жонатас достиг договоренности с московским «Динамо».
Вечерняя Москва 10:25
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Происшествия
МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве
По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналист «Дождя» Владимир Роменский и Никита Павлюк-Павлюченко из «Сноба»
РБК 14:33
Авто
Volkswagen представил обновлённые Volkswagen Polo и Vento
Volkswagen Polo и Vento теперь отличаются радиаторной решеткой с новым узором, изменёнными бамперам и колесными дисками.
Tvoe-avto.com вчера в 12:45
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.
Российская газета 14:20
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря
Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, под завалами находятся три человека.
ТАСС 10:10
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Культура
Скончался автор монумента «Разорванное кольцо» Константин Симун
В ночь на 5 сентября на 85-м году жизни в США скончался известный петербургский скульптор-монументалист Константин Симун.
МР7.ру 05:57
Происшествия
В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур
Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.
РИА Новости 08:07
Хоккей
Артемий Панарин заявил, что может остаться жить в США
Чемпионат 14:45
Гаджеты
Bloomberg: Apple вернёт Touch ID в iPhone в 2020 году
В прошлом месяце известный аналитик из TF International Мин-Чи (Ming-Chi Kuo) тоже заявил о намерении Apple вернуть сканер отпечатков пальцев Touch ID в смартфоны iPhone.
3DNews 09:27
Шоу-бизнес
Как Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, узаконили свои отношения.
Газета.Ru 14:56
Футбол
Шотландский тренер назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав
Россия на чемпионате мира доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав.
РБК 14:15