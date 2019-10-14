Гаджеты

iReactoriReactorНазваны характеристики нового флагмана Realme X2 Pro

Топовая версия обладает 12 и 256 ГБ памяти. Это обеспечивает улучшенную работоспособность гаджета. Смартфон получил дисплей с частотой обновления 90 Гц, а энергопотребление снижено на 5% в сравнении с Realme X2.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

«Убийца Xiaomi» — новый флагман Realme поразил мир скоростью зарядки

Телеканал 360°09:45

В сеть утекли изображения смартфона Realme X2 Pro

Кубанские новостивчера в 07:00

Представлен самый доступный флагман с Snapdragon 855 Plus

Srnsk04:31

Убийца Redmi и Xiaomi готовит большое наступление за пределы Китая. Официальные сроки выпуска и цены для Европы

iXBT.com07:50

Смартфон с самой быстрой зарядкой в мире Realme X2 Pro официально вышел в продажу

Дни2401:45

Официально представлен «убийца Xiaomi» с самой быстрой зарядкой с мире

Актуальные Новости01:35

«Убийца Xiaomi» Realme привезет в Европу множество новых смартфонов

Ferra11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Общество

«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник

«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
РБК 12:23
Происшествия

На Урале задержали подозреваемых в убийстве пропавшей женщины

Discover24 04:29
Политика

Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России

Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Аргументы и Факты вчера в 16:05
Политика

Президент Эстонии пригласила Путина в гости

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов.
Газета.Ru 08:53
Происшествия

В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Вести.Ru 14:51
Происшествия

В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Политика

Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.
РБК 12:42
Происшествия

В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую

В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
REGNUM 08:39
Экономика

Компания Артема Чайки получит вагоны группы ИСТ Александра Несиса

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и железнодорожный оператор «Восток1520», специализирующийся на перевозке угля и входящий в группу ИСТ Александра Несиса, разорвали контракт на аренду 15,5 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (77 т), следует из данных СПАРК.
РБК 09:35
Финансы

Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов

Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.
Российская газета 10:55
Армия и оружие

Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
Газета.Ru 13:41
Футбол

Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии

Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии.
Аргументы и Факты вчера в 06:47
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика

В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
Армия и оружие

Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам

Как пишет в Telegram-канале другой военкор Олег Блохин, на другой доске, снимок которой он разместил у себя на странице, обнаружили запись, которую, по мнению американцев, мог оставить президент США Дональд Трамп, и тоже посвященную России.
Утро.ru 15:00
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Происшествия

Похитили и привязали к столбу: архангельская полиция пресекла самосуд

35-летний житель Архангельска стал жертвой самосуда — мужчину сначала похитили из дома, а затем привязали к столбу и избили на глазах у толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 11:26
Футбол

Грозный: хочу, чтобы Ракицкий играл за Украину, но Шевченко чаще видит Матвиенко

Заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный отметил, что хотел бы видеть защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборной Украины.
Чемпионат 11:03
Здоровье

С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития

С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Здоровье

В Подмосковье в 2019 году выявили 623 случая заболевания раком груди

REGNUM 14:00
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о разговоре Шойгу и Эспера по ситуации в Сирии

Разговор о ситуации в Сирии был продуктивным, сообщил 15 октября представитель пресс-службы Пентагона о телефонных переговорах главы военного ведомства США Марка Эспера и министра обороны России Сергея Шойгу.
REGNUM 15:22
Армия и оружие

Зеленский посетил передовую в Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева

Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.
ФедералПресс 05:18
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская и Наталья Рудова в Каннах стали жертвами аферистов

Как вспоминает звезда «Каникул президента», она стала жертвой весьма продуманной мошеннической схемы.
Дни24 06:17
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Спорт

Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное