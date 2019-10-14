Гаджеты
iReactorНазваны характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
Топовая версия обладает 12 и 256 ГБ памяти. Это обеспечивает улучшенную работоспособность гаджета. Смартфон получил дисплей с частотой обновления 90 Гц, а энергопотребление снижено на 5% в сравнении с Realme X2.
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Общество
«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник
«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
РБК 12:23
Политика
Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Аргументы и Факты вчера в 16:05
Политика
Президент Эстонии пригласила Путина в гости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов.
Газета.Ru 08:53
Происшествия
В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Вести.Ru 14:51
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.
РБК 12:42
Происшествия
В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую
В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
REGNUM 08:39
Экономика
Компания Артема Чайки получит вагоны группы ИСТ Александра Несиса
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и железнодорожный оператор «Восток1520», специализирующийся на перевозке угля и входящий в группу ИСТ Александра Несиса, разорвали контракт на аренду 15,5 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (77 т), следует из данных СПАРК.
РБК 09:35
Финансы
Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов
Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.
Российская газета 10:55
Армия и оружие
Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
Газета.Ru 13:41
Футбол
Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии.
Аргументы и Факты вчера в 06:47
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика
В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Как пишет в Telegram-канале другой военкор Олег Блохин, на другой доске, снимок которой он разместил у себя на странице, обнаружили запись, которую, по мнению американцев, мог оставить президент США Дональд Трамп, и тоже посвященную России.
Утро.ru 15:00
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Происшествия
Похитили и привязали к столбу: архангельская полиция пресекла самосуд
35-летний житель Архангельска стал жертвой самосуда — мужчину сначала похитили из дома, а затем привязали к столбу и избили на глазах у толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 11:26
Футбол
Грозный: хочу, чтобы Ракицкий играл за Украину, но Шевченко чаще видит Матвиенко
Заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный отметил, что хотел бы видеть защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборной Украины.
Чемпионат 11:03
Здоровье
С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития
С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.
Гарант 05:26
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о разговоре Шойгу и Эспера по ситуации в Сирии
Разговор о ситуации в Сирии был продуктивным, сообщил 15 октября представитель пресс-службы Пентагона о телефонных переговорах главы военного ведомства США Марка Эспера и министра обороны России Сергея Шойгу.
REGNUM 15:22
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева
Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.
ФедералПресс 05:18
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская и Наталья Рудова в Каннах стали жертвами аферистов
Как вспоминает звезда «Каникул президента», она стала жертвой весьма продуманной мошеннической схемы.
Дни24 06:17
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20