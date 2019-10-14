Топовая версия обладает 12 и 256 ГБ памяти. Это обеспечивает улучшенную работоспособность гаджета. Смартфон получил дисплей с частотой обновления 90 Гц, а энергопотребление снижено на 5% в сравнении с Realme X2.

Политика Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.

Политика Президент Эстонии пригласила Путина в гости Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила приглашение президенту России Владимиру Путину, а также лидерам Финляндии и Венгрии на Всемирный конгресс финно-угорских народов.

Происшествия В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.

Происшествия В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.

Общество Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Политика Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.

Происшествия В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.

Экономика Компания Артема Чайки получит вагоны группы ИСТ Александра Несиса Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и железнодорожный оператор «Восток1520», специализирующийся на перевозке угля и входящий в группу ИСТ Александра Несиса, разорвали контракт на аренду 15,5 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (77 т), следует из данных СПАРК.

Финансы Bloomberg: Дедолларизация резервов стоила России 7,7 млрд долларов Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.

Армия и оружие Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.

Футбол Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Политика В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.

Армия и оружие Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам Как пишет в Telegram-канале другой военкор Олег Блохин, на другой доске, снимок которой он разместил у себя на странице, обнаружили запись, которую, по мнению американцев, мог оставить президент США Дональд Трамп, и тоже посвященную России.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Происшествия Похитили и привязали к столбу: архангельская полиция пресекла самосуд 35-летний житель Архангельска стал жертвой самосуда — мужчину сначала похитили из дома, а затем привязали к столбу и избили на глазах у толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Грозный: хочу, чтобы Ракицкий играл за Украину, но Шевченко чаще видит Матвиенко Заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный отметил, что хотел бы видеть защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборной Украины.

Здоровье С 15 октября в детскую диспансеризацию добавлен скрининг на выявление нарушений психического развития С 15 октября 2019 года (дата вступления приказа Минздрава России в силу) рамки диспансеризации детей расширены новыми исследованиями (приказ Минздрава России от 13 июня 2019 г. № 396н): во-первых, все малыши – двухлетки пройдут скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия нарушений психического развития.

Армия и оружие В Пентагоне рассказали о разговоре Шойгу и Эспера по ситуации в Сирии Разговор о ситуации в Сирии был продуктивным, сообщил 15 октября представитель пресс-службы Пентагона о телефонных переговорах главы военного ведомства США Марка Эспера и министра обороны России Сергея Шойгу.

Армия и оружие Зеленский посетил передовую в Донбассе Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.

Шоу-бизнес Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.