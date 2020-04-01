Мы видим целый ряд стран, где ситуация развивается по неблагоприятному сценарию, имеет взрывной рост. В Российской Федерации мы сегодня взрывного роста не имеем, мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста 1,2. Для этого предпринимается целый ряд мер.

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. «Мы держимся несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста — 1,2», — сказала Попова. По ее словам, в стране принимается целый ряд мер, чтобы сдерживать распространение инфекции.

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