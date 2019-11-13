Уровень освоения средств составляет 67% от предусмотренной паспортами нацпроектов суммы финансирования из консолидированных бюджетов субъектов РФ. Расходы региональных бюджетов на финансирование нацпроектов, сформированных для исполнения майского указа президента, составили 731,3 млрд руб.

с чего всё началось

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