Экономика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыты траты российских регионов на нацпроекты

Расходы российских регионов на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 ноября оказались ниже 70 процентов от запланированного уровня. К такому выводу пришло принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось

Власти раскрыли расходы регионов на нацпроекты

Уровень освоения средств составляет 67% от предусмотренной паспортами нацпроектов суммы финансирования из консолидированных бюджетов субъектов РФ. Расходы региональных бюджетов на финансирование нацпроектов, сформированных для исполнения майского указа президента, составили 731,3 млрд руб.
РБКвчера в 23:00

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Расходы регионов на нацпроекты превысили 731 млрд рублей

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Регионы потратили на нацпроекты меньше 70% годового плана

Коммерсантъ03:14

Названа сумма, которую регионы потратили на нацпроекты

Будущее России. Национальные проекты02:51

Раскрыты траты российских регионов на нацпроекты

Lenta.ru03:55

Власти раскрыли расходы регионов на нацпроекты

РБКвчера в 23:00

СП: на реализацию нацпроектов потрачено 65% запланированного бюджета

Общественное телевидение Россиивчера в 08:06

На что регионы тратят больше всего денег

Советская Чувашиявчера в 04:28
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В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Вести.Ru 04:57
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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
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На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
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Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
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Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда

В столичном аэропорту Внуково задержан Евгений Ерзунов — третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда.
Известия 05:21
Происшествия

Обвиненный в убийстве доцент Соколов «хочет самой жёсткой меры»

Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не намерен обжаловать решение суда о его заключении под стражу на время следствия и желает «самой жёсткой меры».
REGNUM 01:54
Общество

Назван размер «декретных» и больничных пособий в России в 2020 году

В России максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 322 тысяч рублей до 2020 года.
Lenta.ru 04:21
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Общество

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Происшествия

Девушка прыгнула в Мойку там, где Соколов топил останки

Piter.tv 01:54
Общество

Сыну Плющенко и Рудковской начали угрожать расправой

Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской в Сети угрожают убийством.
Известия 05:51
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Интерфакс 02:39
Шоу-бизнес

Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест

На сегодняшний день у Заворотнюк-старшей накопилось 332 штрафа. Пока они не оплачены, женщине грозит срок.
StarHit.ru 04:00
Хоккей

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Политика

К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23
Общество

ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах

Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
РБК 05:29
Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Фергана 04:38
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Футбол

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Евразия Daily 03:05
Общество

Губернатор назвал ущерб от наводнения в Венеции апокалиптическим

Известия 05:09
Происшествия

Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова

Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25
Происшествия

Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей

Газета.Ru вчера в 13:22
Политика

В Крыму рассказали, сколько украинцев приехали жить на полуостров

Более 50 тысяч граждан Украины с 2014 года приехали в Крым на постоянное место жительства, 7 тысяч уехали из Крыма на Украину, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
РИА Новости 04:45
Экономика

Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС

Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС.
REGNUM вчера в 16:00
Общество

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Российская газета 00:28
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Экономика

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
RT на русском 05:19
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде

ТАСС 05:27
Происшествия

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
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