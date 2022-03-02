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Расписки Сбербанка в Лондоне упали до 1 цента за штуку

ADR Сбера на лондонской бирже после начала торгов упали на 75,11%, до $1,011, следует из данных торгов на 11:45 мск.
ТАСС
Стоимость бумаг Сбербанка упала на 74%, до 1,06 доллара, цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", — на 72,96%, до 9,73 доллара.
ПРАЙМ
В ходе торгов бумаги дешевели на 93,7% по сравнению с ценой на закрытии предыдущих торгов ($0,21), следует из данных биржи.
Forbes
Бумаги "Газпрома" дешевеют на 53,33%, до 2,62 доллара, "Газпром нефти" - на 29,22%, до 17,2 доллара.
РИА Новости

Подробнее о событии

Цена расписок Сбербанка в Лондоне упала до 1 цента
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Ореанда-Новости28 февраля в 04:49
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