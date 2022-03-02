ИнтерфаксРасписки Сбербанка в Лондоне упали до 1 цента за штукуADR Сбера на лондонской бирже после начала торгов упали на 75,11%, до $1,011, следует из данных торгов на 11:45 мск.ТАСССтоимость бумаг Сбербанка упала на 74%, до 1,06 доллара, цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", — на 72,96%, до 9,73 доллара.ПРАЙМВ ходе торгов бумаги дешевели на 93,7% по сравнению с ценой на закрытии предыдущих торгов ($0,21), следует из данных биржи.ForbesБумаги "Газпрома" дешевеют на 53,33%, до 2,62 доллара, "Газпром нефти" - на 29,22%, до 17,2 доллара.РИА НовостиЧитать далееСвернутьСобеседникСобеседникИА Красная ВеснаT24ForbesDP.RUPublic OpinionSIA.ruПодробнее о событииЦена расписок Сбербанка в Лондоне упала до 1 центаForbes05:27Расписки Сбера упали на Лондонской бирже на 75%SIA.ru28 февраля в 03:55Цена акций Сбера на Лондонской бирже упала на 75,11%Ореанда-Новости28 февраля в 04:49Цена бумаг Сбера рухнула на 75%. Рубль просел более, чем на 20%Собеседник28 февраля в 04:20Бумаги Сбера на Лондонской бирже упали на 75,11%ТАСС28 февраля в 04:14Российские акции обвалились на бирже ЛондонаКоммерсантъ28 февраля в 04:10Бумаги компаний РФ, кроме «Северстали» и АФК «Система», продолжают обваливаться на Лондонской биржеПРАЙМвчера в 05:23Показать ещёОценить39Поделиться