Экономика

ВедомостиВедомостиРасписки TCS Group Тинькова подешевели более чем на 20%

Расписки TCS Group на Лондонской фондовой бирже к 18.05 мск также подешевели почти на 5,14% до $16,96. С 17.30 до 18.07 их стоимость снизилась на 7,4 п. п. Бумаги TCS Group дешевеют с 28 февраля, когда стало известно о налоговых претензиях властей США к Олегу Тинькову.
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