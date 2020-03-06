Экономика
ВедомостиРасписки TCS Group Тинькова подешевели более чем на 20%
Расписки TCS Group на Лондонской фондовой бирже к 18.05 мск также подешевели почти на 5,14% до $16,96. С 17.30 до 18.07 их стоимость снизилась на 7,4 п. п. Бумаги TCS Group дешевеют с 28 февраля, когда стало известно о налоговых претензиях властей США к Олегу Тинькову.
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Общество
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В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
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Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
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