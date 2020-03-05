Экономика

РБКРБКСтоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Расписки TCS Group упали почти на 29% на фоне заявления Тинькова о болезни

ТАСС10:47

Бумаги TCS Group Олега Тинькова упали на 26% на фоне заявления о лейкемии

РБК09:52

TCS Group сообщила о болезни Тинькова

Finam.Ru09:53

Расписки TCS Group рухнули на Мосбирже на фоне новостей о лейкемии Тинькова

Коммерсантъ10:36

Бумаги головной компании «Тинькофф» стали лидерами падения на Московской бирже

Ведомости03:46

Бумаги компаний РФ дешевеют на LSE на 2-4%,TCS Group теряет 6%

ПРАЙМ04:16

На торгах в Лондоне подешевели бумаги всех компаний России, кроме TCS Group

Евразия Dailyвчера в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости вчера в 08:45
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Общество

У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак

REGNUM 09:46
Происшествия

На телах украинской пары шахматистов обнаружены следы уколов

Lenta.ru 06:17
Хоккей

Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Газета.Ru 02:19
Политика

Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе

Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
ИноСМИ вчера в 15:24
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Политика

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 04:12
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Моссовет вчера в 03:45
Происшествия

Найденные под Рязанью останки передали на экспертизу

REGNUM 09:57
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй с начала года смертный приговор

Известия 07:04
Общество

В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет

Российская газета 08:35
Происшествия

Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Российская газета 07:27
Космос

Гранит науки: Астрономы зарегистрировали мощнейший взрыв во Вселенной

Эхо Москвы 00:34
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
Говорит Москва 10:15
Космос

Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска

Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Газета.Ru вчера в 08:17
Биатлон

На Кубке мира по биатлону в Нове-Место стартует мужской спринт

В пятницу, 6 марта, в чешском городе Нове-Место состоится мужская спринтерская гонка.
Pravda.Ru 01:43
Финансы

Индекс Мосбиржи снизился на 1,7%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,67% и составил 2769,66 пункта.
ТАСС 02:22
Фигурное катание

Валиева выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира

Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
РИА Новости 10:36
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Общество

Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию

Согласно тексту документа, с помощью договора о добровольном пенсионном страховании, российские женщины смогут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.
Deita.ru 03:45
Футбол

Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:37
Авто

Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80

Компания Genesis начала продажи своего первого серийного кроссовера Genesis GV80 на рынке США.
Автоновости дня 01:43
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Футбол

В «Вечернем Урганте» пошутили о сбежавшем заключенном и Кокорине

В программе «Вечерний Ургант» пошутили над нападающим «Сочи» Александром Кокориным.
Спорт-Экспресс 08:50
Общество

Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
RT на русском вчера в 12:34
Армия и оружие

Эрдоган: не Россия противостояла Турции в сирийском Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что в Идлибе военным страны противостояла не российская сторона, а "режим президента Башара Асада", цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 07:06
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Live24 вчера в 11:57
Политика

На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI из-за трансляции фильмов с участием деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
РИА Новости 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное