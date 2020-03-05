Экономика
РБКСтоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову
Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
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На торгах в Лондоне подешевели бумаги всех компаний России, кроме TCS Group
Евразия Dailyвчера в 13:15
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Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе
Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Общество
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
Происшествия
Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе
У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
Космос
Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска
Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Биатлон
На Кубке мира по биатлону в Нове-Место стартует мужской спринт
В пятницу, 6 марта, в чешском городе Нове-Место состоится мужская спринтерская гонка.
Финансы
Индекс Мосбиржи снизился на 1,7%
Индекс Мосбиржи на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,67% и составил 2769,66 пункта.
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира
Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Общество
Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию
Согласно тексту документа, с помощью договора о добровольном пенсионном страховании, российские женщины смогут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.
Футбол
Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Авто
Genesis назвал цены на свой первый кроссовер Genesis GV80
Компания Genesis начала продажи своего первого серийного кроссовера Genesis GV80 на рынке США.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Футбол
В «Вечернем Урганте» пошутили о сбежавшем заключенном и Кокорине
В программе «Вечерний Ургант» пошутили над нападающим «Сочи» Александром Кокориным.
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Армия и оружие
Эрдоган: не Россия противостояла Турции в сирийском Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что в Идлибе военным страны противостояла не российская сторона, а "режим президента Башара Асада", цитирует "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Политика
На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI из-за трансляции фильмов с участием деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.