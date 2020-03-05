Расписки TCS Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) к 18.05 мск также подешевели почти на 5,14% — до 16,96$. С 17.30 до 18.07 их стоимость снизилась на 7,4%. Бумаги TCS Group дешевеют с 28 февраля, когда стало известно о налоговых претензиях властей США к Олегу Тинькову.

Расписки TCS Group Тинькова подешевели более чем на 20%

Политика ВЦИОМ: 68% россиян не хотят видеть женщину на посту президента "На посту президента женщину скорее не хотели бы видеть по 68% мужчин и женщин, в то время как на посту премьер-министра - 57% мужчин и 55% женщин соответственно", - сообщают ВЦИОМ и ЦПК.

Политика Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Армия и оружие Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.

Общество Заразившиеся на Diamond Princess граждане России выписаны из больницы Напомним, 22 февраля 8 граждан России из 24, находившихся на борту, были эвакуированы в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, на котором быстро распространялось заражение коронавирусом.

Общество Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции «Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.

Общество Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Политика Путин оценил возможность возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.

Биатлон Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова Россия направила Италии протест в связи с обысками в отеле россиян на чемпионате мира по биатлону, который прошел в февраля в итальянском Антхольце.