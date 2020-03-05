Экономика

ВедомостиВедомостиРасписки TCS Group Тинькова подешевели более чем на 20%

Расписки TCS Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) к 18.05 мск также подешевели почти на 5,14% — до 16,96$. С 17.30 до 18.07 их стоимость снизилась на 7,4%. Бумаги TCS Group дешевеют с 28 февраля, когда стало известно о налоговых претензиях властей США к Олегу Тинькову.
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«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
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Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
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Россиянам пообещали «малиновое» лето

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«Новые известия»: что едят россияне, и сколько это стоит

Выяснилось, что самыми "голодными" регионами оказались Забайкальский край, Республика Тыва, Еврейская автономная область.
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Новосибирская "Сибирь" в овертайме переиграла екатеринбургский "Автомобилист" в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина.
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Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии протест в связи с обысками в отеле россиян на чемпионате мира по биатлону, который прошел в февраля в итальянском Антхольце.
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