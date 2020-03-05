Экономика
ВедомостиРасписки TCS Group Тинькова подешевели более чем на 20%
Расписки TCS Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) к 18.05 мск также подешевели почти на 5,14% — до 16,96$. С 17.30 до 18.07 их стоимость снизилась на 7,4%. Бумаги TCS Group дешевеют с 28 февраля, когда стало известно о налоговых претензиях властей США к Олегу Тинькову.
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На торгах в Лондоне подешевели бумаги всех компаний России, кроме TCS Group
Евразия Dailyвчера в 13:15
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Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
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Новосибирская "Сибирь" в овертайме переиграла екатеринбургский "Автомобилист" в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина.
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Число погибших при атаке в Кабуле возросло до 29
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