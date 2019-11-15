В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.

с чего всё началось

Совместный законопроект, запрещающий оплату товаров и услуг криптовалютами, разрабатывают Центробанк и Росфинмониторинг. Министерство финансов также одобрило подготовку такого документа. Предполагается, что данная мера поможет в борьбе с криминализацией в сфере виртуальных денег, пишут «Известия».

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