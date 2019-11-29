Общество

URA.RuURA.RuРоссиянам запретят расплачиваться биткоинами

В России хотят запретить гражданам использовать криптовалюты для оплаты покупок. Соответствующие предложения сейчас активно готовят Центробанк РФ и Росфинмониторинг. Сейчас виртуальные деньги (в первую очередь, биткоины) довольно активно используются для оплаты услуг физлицами в определенных нишах.
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с чего всё началось

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России запретят использовать криптовалюту как платежное средство

РБК02:17

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

Известиявчера в 16:01

В России запретят расплачиваться биткоинами, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 20:25

В России задумались о запрете биткоинов

Lenta.ruвчера в 18:23

СМИ: Банк России предложил запретить расплачиваться биткоинами за покупки

Life.ruвчера в 17:50

Россиянам запретят расплачиваться биткоинами

URA.Ruвчера в 17:47

В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Телеканал 360°вчера в 21:07
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Политика

Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Газета.Ru 09:44
Политика

Президент Чехии назвал власовцев предателями родины

Власовцы, которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.
ТК Звезда вчера в 20:21
Политика

Путин заявил о необходимости мер по адаптации мигрантов

В 2019–2020 годах запланированы разные мероприятия по продвижению русского языка и российской культуры, разработка и внедрение механизмов адаптации детей мигрантов, распространение эффективных практик языковой и социокультурной адаптации.
Известия 08:27
Происшествия

В центре Лондона произошла стрельба

РБК 09:41
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Известия вчера в 11:29
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Футбол

Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Бомбардир.ру 07:26
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM 04:16
Политика

Новак допустил переговоры по газу с Украиной на следующей неделе

Новые двусторонние переговоры России и Украины по газу возможны на следующей неделе, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 10:01
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 09:07
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Происшествия

В Новгородской области во время заседания правительства рухнул потолок

РИА Новости 09:38
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости вчера в 07:36
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Газета.Ru 05:51
Здоровье

Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака

В феврале этого года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год.
Новые Известия вчера в 01:13
Армия и оружие

Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО.
Известия 06:57
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 05:04
Политика

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
ТАСС 06:50
Общество

Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками

Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
RT на русском 08:54
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Общество

Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке софта РФ на гаджеты

Вступление закона в силу негативно отразится на развитии отрасли, а также приведёт к монополизации в сфере разработки российского ПО, — цитируют «Ведомости» это письмо.
News.ru 09:19
Футбол

Черчесов и Аршавин посетят жеребьевку Евро-2020 в Бухаресте

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и экс-нападающий национальной команды Андрей Аршавин посетят церемонию жеребьевки финального турнира Евро-2020.
ProstoProSport 05:32
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости вчера в 09:46
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Футбол

Головин работает в общей группе «Монако» перед матчем с «ПСЖ»

«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 05:46
Происшествия

Главу архангельского УФНС арестовали на два месяца

Глава архангельского регионального УФНС Сергей Родионов, пойманный с поличным при получении взятки, арестован на 2 месяца.
REGNUM 09:34
Армия и оружие

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»

Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
РЕН ТВ 26 ноября в 12:18
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости 05:18
Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
РИА Новости 02:37
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