В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.

с чего всё началось

В России хотят запретить гражданам использовать криптовалюты для оплаты покупок. Соответствующие предложения сейчас активно готовят Центробанк РФ и Росфинмониторинг. Сейчас виртуальные деньги (в первую очередь, биткоины) довольно активно используются для оплаты услуг физлицами в определенных нишах.

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