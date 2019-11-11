с чего всё началось

Футболист донецкого футбольного клуба "Шахтер" Тайсон рассказал об инциденте с расистскими выкриками в его сторону во время матча с киевским "Динамо". В воскресенье в рамках 14-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на своем поле обыграл "Динамо" (1:0).

Политика Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Общество Кирилл Терешин лишился «рук-базук» Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Политика Парламент Молдавии отправил правительство в отставку Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum.

Футбол Сычёв: Гилерме — номер один не только в «Локомотиве», но и в сборной Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв поделился мнением о голкипере национальной команды и московского «Локомотива» Маринато Гилерме.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Общество 50 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 50 ракет по Израилю, 20 из них были перехвачены ПРО «Железный купол».

Происшествия У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.

Политика Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.

Общество Путин одобрил внедрение в России нового налога Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.

Общество «Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.

Авто АвтоВАЗ наконец объявил цены на Lada Vesta с вариатором У новой версии Lada Vesta с вариатором установлен двигатель от Renault-Nissan, а также имеется специальное оборудование.

Хоккей Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».

Общество Обязательный ЕГЭ по иностранному языку: сельские школы ждут проблем Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор общеобразовательной школы в райцентре, сейчас в сельских школах с одним языком проблема (то специалиста-педагога нет, то материальной базы не хватает), поэтому о выборе иностранного языка для сдачи ЕГЭ говорить не приходится.

Здоровье Медики назвали пять продуктов, которые помогут избавиться от насморка В борьбе с насморком помогут продукты, богатые витамином С. Согласно результатам исследования финских ученых, этот витамин действительно может сократить сроки болезни.

Кино Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).

Армия и оружие Шведские гранатометы впервые получат управляемые боеприпасы Американская компания Raytheon и шведская Saab Dynamics завершили первый этап испытаний управляемого боеприпаса для ручного гранатомета Carl-Gustaf.

Армия и оружие Китай считает Россию способной уничтожить США «десять раз» Россия способна уничтожить территорию Соединенных Штатов не менее десяти раз, пишет китайское издание Sohu.

Происшествия В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.

Происшествия СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Здоровье В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.

Происшествия Поезд насмерть сбил школьницу в Карелии 11 ноября в Медвежьегорске поезд сбил 17-летнего подростка, рассказали в пресс-службе Транспортной прокуратуры республики.

Экономика Глава Минтранса попросил отдать РЖД ₽40 млрд из ФНБ На совещании по инвестиционной программе РЖД на 2020 год, которое проходит в поезде, по пути из Новосибирска в Барнаул, министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить госмонополии средства Фонда национального благосостояния, которые сейчас находятся на счетах ВТБ, передает корреспондент РБК.

Происшествия В Венгрии отпустили задержанных болельщиков ЦСКА Двое граждан России, которые были задержаны в Будапеште 7 ноября накануне матча между футбольными командами ЦСКА и «Ференцварош», освобождены из-под ареста, сообщает пресс-служба посольства России в Венгрии.

Общество Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».