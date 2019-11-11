Футбол
РИА НовостиРасплакавшийся из-за расизма капитан «Шахтера» выступил с заявлением
Футболист донецкого футбольного клуба "Шахтер" Тайсон рассказал об инциденте с расистскими выкриками в его сторону во время матча с киевским "Динамо". В воскресенье в рамках 14-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на своем поле обыграл "Динамо" (1:0).
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Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон в своём «инстаграме» выступил с заявлением об инциденте, произошедшем в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (1:0).Чемпионатвчера в 01:44
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