Телеграм-канал Mash сообщил, что Заворотнюк якобы вывезли из Европейского медицинского центра, где она проходила лечение последний месяц. Артистке, очевидно, закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре.

с чего всё началось

По словам свидетеля, Заворотнюк покинула клинику на каталке. "Голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа", — цитирует его портал "Дни.ру".

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