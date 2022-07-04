Будьте в Плюсе

IKEA открыла распродажу товаров в Москве и 10 городах России

Во вторник, 5 июля 2022 года, IKEA открыла распродажу товаров, которые остались на складах сети.
Известия
Сеть распродает свои товары на официальном сайте.
Lenta.ru
Покупатели смогут оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов партнеров (Ozon, «Почта России») только в тех городах, где есть магазины IKEA.
ФАН
15 июня IKEA объявила о намерении продать все четыре фабрики в России, а также сократить бизнес в стране.
ТАСС

Подробнее о событии

Шведская IKEA открыла распродажу товаров в России на официальном сайте
Lenta.ru17:21
Российская IKEA объявила об онлайн-распродаже товаров для всех желающих с 5 июля
Самара-ГИСвчера в 06:53
IKEA перенесла онлайн-распродажу на 5 июля
Новости Новомосковска2 июля в 03:55
Последняя распродажа IKEA начнется для россиян 5 июля: сколько продлится и как купить товары со скидкой
Курьер. Среда. Бердсквчера в 23:30
IKEA назвала условия распродажи товаров с 5 июля в городах России
Vesiskitim.ru3 июля в 13:07
Распродажу в IKEA отложили на 5 июля
БК552 июля в 04:20
В IKEA назвали время начала распродажи 5 июля
Сиб.фмвчера в 04:45

Интересное

Путин присвоил звание Героя России генерал-полковнику Лапину и генерал-майору Абачеву

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину.
РИА Новостивчера в 12:15

Губернатор Калининградской области Алиханов не видит смысла в переименовании региона

Ранее глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград — во Владибалтийск.
РИА Новостивчера в 15:38

Представитель Минобороны Украины Гуменюк: ВСУ не устанавливали флаг на острове Змеиный

Украинская армия не устанавливала флаг на острове Змеиный в Черном море, его сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CNN.
Lenta.ruвчера в 15:34

Президент Мексики предложил разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США

В начале января текущего года мексиканский лидер заявил, что обращался к экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой снять обвинения с основателя организации WikiLeaks.
ТАССвчера в 14:26

Актриса Анна Кошмал заявила, что больше не хочет знать своих коллег по сериалу «Сваты»

Ранее стало известно, что Анна Кошмал не была приглашена на съемки нового сезона сериала «Сваты» по причине своей политической позиции.
Monavista Daily3 июля в 07:26

Systeme Electric начала свою деятельность в РФ вместо Schneider Electric

Компания Systeme Electric, которая ранее являлась подразделением французской группы Schneider Electric в РФ, начала свою самостоятельную деятельность в России после заключения соответствующей сделки между французской стороной и российским топ-менеджментом подразделения группы.
ТАССвчера в 11:50

Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в 14 пунктах Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образований военных администраций в 14 подконтрольных киевским властям населённых пунктах Донецкой области.
RT на русскомвчера в 13:54

Непомнящий сыграл вничью с Дудой и завершил турнир претендентов без поражений

Российский шахматист Ян Непомнящий в заключительном туре турнира претендентов сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.
Спорт-Экспрессвчера в 12:51

В литовской Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам

В третьем по величине городе Литвы Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам, сообщил в понедельник мэр города Витаутас Грубляускас.
РИА Новостивчера в 10:01