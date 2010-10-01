Экономика

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Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией, заметил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. В случае введения новых ограничений Кремль ответит зеркально, заявил он.
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Россия готова к зеркальным ответам на санкции США. Эксперты объяснили, чем это может обернуться

Телеканал 360°вчера в 19:29

Распродажная политика: как Россия может ответить на «санкции из ада»

Известиявчера в 16:01
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