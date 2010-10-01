Экономика
ИзвестияРаспродажная политика: как Россия может ответить на «санкции из ада»
Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией, заметил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. В случае введения новых ограничений Кремль ответит зеркально, заявил он.
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Россия готова к зеркальным ответам на санкции США. Эксперты объяснили, чем это может обернуться
Телеканал 360°вчера в 19:29
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Наука
Ученые считают, что из всех видов человека выжил только один из-за массового истребления
Американские ученые из Университета Стоуни Брук в Нью-Йорке объяснили, почему из всех видов человека выжил только один: Homo Sapiens.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать в Сенате процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать в Сенате Конгресса процесс по его импичменту, отметив, что ранее Палата представителей не обеспечила должный процесс по этому делу с юристами и свидетелями.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера
Певица Нюша в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала, что однажды до нее домогался продюсер.
Здоровье
Губернатор Приамурья решил запретить продажу снюса
Губернатор Приамурья Василий Орлов на очередном заседании областной антинаркотической комиссии поднял вопрос о запрете продажи снюса в магазинах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Политика
Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Здоровье
Легендарному кардиохирургу Лео Бокерии исполняется 80 лет
22 декабря легендарный кардиохирург Лео Бокерия, подаривший тысячам пациентов второй день рождения, отметит свой праздник.
Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Происшествия
Три человека получили ранения при стрельбе в Торонто
Неизвестный открыл стрельбу по пассажирам автомобиля в Торонто.
Общество
Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном
Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Экономика
Оценка роста ВВП США в III квартале сохранена на уровне 2,1%
Фото: EPA / PETER FOLEY Экономика США в III квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны.
Общество
Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах
Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами, где зарегистрированы сотни самолетов российских авиакомпаний.
Политика
Экономика России адаптировалась к внешним шокам, заявил Путин
Российская экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал устойчивее к колебаниям цен на нефть, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта показала нового бойфренда
Иван Ургант, счастливый в браке с Натальей Кикнадзе, считает старшую дочь жены от первого брака Эрику – родной.
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
После лента отправилась в западные регионы страны, имитируя концертный тур Пугачевой.
Кино
Это вам не Netflix: совсем другой «Ведьмак»
В 2015 году после выхода третьей части компьютерной серии игр о «Ведьмаке» польские фанаты решили снять свой фильм-продолжение о том, что случилось с героями книжной истории после окончания романов.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Авто
Представлен седан Hyundai Aura меньше и дешевле «Соляриса»
Южнокорейская компания Hyundai представила в Индии новый субкомпактный седан Hyundai Aura.
Шоу-бизнес
Лариса Удовиченко возвратилась на экраны с новым молодым лицом
Лариса Удовиченко возвратилась на экраны и опровергла слухи об использовании ею процедур пластической хирургии.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Помпео обсудил с главой МИД ФРГ санкции по «Северному потоку — 2»
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, в ходе которых обсуждались американские санкции против участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов.
Происшествия
Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков
Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.