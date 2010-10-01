Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией, заметил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. В случае введения новых ограничений Кремль ответит зеркально, заявил он.

Распродажная политика: как Россия может ответить на «санкции из ада»

Политика Трамп потребовал немедленно начать в Сенате процесс по импичменту Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать в Сенате Конгресса процесс по его импичменту, отметив, что ранее Палата представителей не обеспечила должный процесс по этому делу с юристами и свидетелями.

Здоровье Губернатор Приамурья решил запретить продажу снюса Губернатор Приамурья Василий Орлов на очередном заседании областной антинаркотической комиссии поднял вопрос о запрете продажи снюса в магазинах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Происшествия Похищенного младенца нашли спустя 55 лет В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.

Экономика В России вырастут розничные цены на водку и коньяк Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.

Общество Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах Лавров предложил отказаться от регистрации российских самолетов на Бермудах Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами, где зарегистрированы сотни самолетов российских авиакомпаний.

Политика Экономика России адаптировалась к внешним шокам, заявил Путин Российская экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал устойчивее к колебаниям цен на нефть, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Кино Это вам не Netflix: совсем другой «Ведьмак» В 2015 году после выхода третьей части компьютерной серии игр о «Ведьмаке» польские фанаты решили снять свой фильм-продолжение о том, что случилось с героями книжной истории после окончания романов.

Здоровье Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Политика Помпео обсудил с главой МИД ФРГ санкции по «Северному потоку — 2» Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, в ходе которых обсуждались американские санкции против участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов.

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.