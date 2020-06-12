С июля открываются полеты по России по 83 направлениям в России, отметил представитель компании. Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».

с чего всё началось

С 12 по 18 июня бюджетная авиакомпания «Победа» распродает авиабилеты внутри России Распродажа распространяется по России на 83 направления. Вылет на все направления состоятся в июле, а цены на билеты начинаются от 999 рублей.

Распродажу билетов на июль начала авиакомпания «Победа»

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