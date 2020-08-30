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Lenta.ru
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

При сохранении геополитической неопределенности в сентябре курс рубля может продолжить падать. Тогда доллар станет колебаться в районе 77,5-78 рублей, а евро краткосрочно превысить 90 рублей, заявил в разговоре с «Российской газетой» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт назвал предел падения рубля в сентябре

Газета.Ru13:32
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

Lenta.ru08:51
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Российская газета23:00
ФАН

Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

ФАН02:48
News.ru

Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

News.ru01:04
URA.Ru

Назван предел падения рубля в сентябре

URA.Ru00:20
Life.ru

Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

Life.ru07:35

Fox снимет мультфильм по мотивам сериала «Секретные материалы»

Главными героями анимационных серий станут антиподы Малдера и Скалли – агенты-неудачники Компания Fox разрабатывает комедийный анимационный сериал под названием «The X-Files: Albuquerque» («Секретные материалы: Альбукерке»).
Inc-news.ruвчера в 10:27

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Воронежский губернатор прокомментировал стрельбу в Северном лесу

Воронеж, 30 августа 2020, 21:52 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал конфликт в Северном лесу, в результате которого один человек получил ранение из травматического пистолета.
REGNUM14:52
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В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями

Белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.
News.ru15:06
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