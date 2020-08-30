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Lenta.ru
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

При сохранении геополитической неопределенности в сентябре курс рубля может продолжить падать. Тогда доллар станет колебаться в районе 77,5-78 рублей, а евро краткосрочно превысить 90 рублей, заявил в разговоре с «Российской газетой» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт назвал предел падения рубля в сентябре

Газета.Ruвчера в 13:32
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Российская газетавчера в 23:00
Life.ru

Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

Life.ruвчера в 07:35
ФАН

Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

ФАНвчера в 02:48
News.ru

Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

News.ruвчера в 01:04
URA.Ru

Назван предел падения рубля в сентябре

URA.Ruвчера в 00:20
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

Lenta.ruвчера в 08:51

В регионе выросло число умерших и рекордно много новых заболевших коронавирусом

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, в воскресенье, 30 августа, в области подтверждены рекордные для августа 76 новых случаев коронавируса.
В регионе выросло число умерших и рекордно много новых заболевших коронавирусом
КТВ-Лучвчера в 03:48

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости18:59
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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ПФР начал принимать заявления на новую выплату 10 тыс. рублей

В Пенсионном фонде России (ПФР) обратились к отдельным категориям российских граждан, у которых сейчас появляется право на новую единовременную денежную выплату в размере десяти тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ruвчера в 09:25

На Сахалине спасатели ищут пропавших сборщиков ягод

Южно-Сахалинск, 31 августа 2020, 02:52 — REGNUM На Сахалине пропали три человека, которые направились от села Отрадное морем на лодке к вулкану Тятя для сбора ягод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
REGNUM19:52
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости29 августа в 04:11
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Семь человек получили травмы: сводка ДТП за выходные дни в ЕАО

За прошедшие выходные дни на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в пяти из которых семь человек получили телесные повреждения, сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГИБДД УМВР России по ЕАО.
EAOmedia.ru19:32

Scientific American (США): аппарат «Луна-25» ознаменовал собой возобновление российской гонки на Луну (Scientific American)

В начале августа российское федеральное космическое агентство Роскосмос объявило о том, что летные комплекты научной аппаратуры для аппарата «Луна-25» уже были доставлены из Института космических исследований Российской академии наук в Научно-производственное объединение имени Лавочкина (которое входит в состав Роскосмоса).
ИноСМИ28 августа в 06:37