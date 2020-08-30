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Lenta.ru
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

При сохранении геополитической неопределенности в сентябре курс рубля может продолжить падать. Тогда доллар станет колебаться в районе 77,5-78 рублей, а евро краткосрочно превысить 90 рублей, заявил в разговоре с «Российской газетой» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт назвал предел падения рубля в сентябре

Газета.Ru13:32
URA.Ru

Назван предел падения рубля в сентябре

URA.Ru00:20
Life.ru

Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

Life.ru07:35
ФАН

Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

ФАН02:48
News.ru

Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

News.ru01:04
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

Lenta.ru08:51
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Российская газета23:00

Актер Маклаков — о Кокорине: «Не верю в какие-то закулисные игры и не знаю, чего хотели добиться этой покупкой»

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РИА Новостивчера в 04:11
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РИА Новости10:40
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