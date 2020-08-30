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Lenta.ru
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

При сохранении геополитической неопределенности в сентябре курс рубля может продолжить падать. Тогда доллар станет колебаться в районе 77,5-78 рублей, а евро краткосрочно превысить 90 рублей, заявил в разговоре с «Российской газетой» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт назвал предел падения рубля в сентябре

Газета.Ru13:32
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

Lenta.ru08:51
ФАН

Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

ФАН02:48
Life.ru

Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

Life.ru07:35
News.ru

Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

News.ru01:04
URA.Ru

Назван предел падения рубля в сентябре

URA.Ru00:20
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Российская газета23:00

В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новости08:52
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31