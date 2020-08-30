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Lenta.ru
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

При сохранении геополитической неопределенности в сентябре курс рубля может продолжить падать. Тогда доллар станет колебаться в районе 77,5-78 рублей, а евро краткосрочно превысить 90 рублей, заявил в разговоре с «Российской газетой» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

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Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

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Эксперт назвал условия для восстановления позиций рубля в сентябре

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ИА Красная Весна05:56
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