Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре
При сохранении геополитической неопределенности в сентябре курс рубля может продолжить падать. Тогда доллар станет колебаться в районе 77,5-78 рублей, а евро краткосрочно превысить 90 рублей, заявил в разговоре с «Российской газетой» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.В источнике
С чего всё началось
Назван предел падения курса рубля в сентябре
Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
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