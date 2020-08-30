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Lenta.ru
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

При сохранении геополитической неопределенности в сентябре курс рубля может продолжить падать. Тогда доллар станет колебаться в районе 77,5-78 рублей, а евро краткосрочно превысить 90 рублей, заявил в разговоре с «Российской газетой» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
News.ru

Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

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Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

Life.ru07:35
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Эксперт назвал условия для восстановления позиций рубля в сентябре

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ФАН

Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

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Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

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Назван предел падения рубля в сентябре

URA.Ru00:20
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Российская газета23:00

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О планах сделать «фактором риска» бренд и модель страхуемой машины уже сообщили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», ценник полиса ОСАГО у которых в ближайшее время тоже будет варьироваться от семейного положения самого страхователя.
32CARS.ru09:46
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Забайкальцев оштрафовали за переименование села в «Путин вор»

Агинский районный суд признал выложивших на сопке из камней надпись «Путин вор» трех местных жителей (в сообщении суда они названы Т. Г. и Б.) в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначив им штрафы в размере 700, 800 и 700 рублей штрафа.
Тайга.инфо22:35
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