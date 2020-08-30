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Lenta.ru
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

При сохранении геополитической неопределенности в сентябре курс рубля может продолжить падать. Тогда доллар станет колебаться в районе 77,5-78 рублей, а евро краткосрочно превысить 90 рублей, заявил в разговоре с «Российской газетой» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

Lenta.ru08:51
Life.ru

Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

Life.ru07:35
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Российская газета23:00
ФАН

Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

ФАН02:48
News.ru

Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

News.ru01:04
URA.Ru

Назван предел падения рубля в сентябре

URA.Ru00:20
Народные новости

Эксперт назвал условия для восстановления позиций рубля в сентябре

Народные новости04:51

«Ростов» — «Урал»: арбитр не назначил пенальти в ворота гостей

На 38-й минуте матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Урал» (1:0) ростовчане требовали назначить 11-метровый удар в их пользу, когда в штрафной площади гостей в единоборстве с Денисом Кулаковым упал Алексей Ионов.
Спорт-Экспресс28 августа в 13:35

5% случаев коронавируса в Калининграде приходится на детей

Новый Калининград В Калининградской области 5% случаев заражения коронавирусом приходится на детей, заявила в субботу, 29 августа, на встрече с родителями первоклассников глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура.
Новый Калининград.Ruвчера в 16:08

Завкафедрой токсикологии СЗГМУ Мечникова сомневается, что Навальный был отравлен

Сомнительным назвал версию об отравлении блогера Алексея Навального завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова профессор, доктор медицинских наук Виктор Шилов.
Вести.Ru10:54
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Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новости10:40
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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