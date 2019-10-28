Среднестатистический российский дом в октябре 2019-го стоит 4,56 миллиона рублей, средняя официальная зарплата составляет 49 тысяч рублей, средний срок накопления на частное домовладение — восемь лет, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Рассчитан срок накопления на частный дом в России

Экономика Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Общество Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.

Происшествия Канадский коронер опроверг версию о самоубийстве «Зомби боя» Канадец Рик Дженест или "Зомби бой", известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, погиб в результате несчастного случая, а не покончил с собой, как сообщалось раньше, передает телеканал CTV News со ссылкой на коронера.

Футбол Локомотив — Спартак 0:3 На 57-й минуте матча 14 тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" гости повели в счете.

Фигурное катание Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.

Шоу-бизнес Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.

Армия и оружие Тело аль-Багдади сбросили в море Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.

Политика Страны Балтии заявили о планах по борьбе с российскими СМИ Северный совет, в который входят представители парламентов Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, заявил о намерении увеличить финансирование русскоязычных СМИ региона для борьбы с зависимостью от медиаконтента из России.

Политика Страна (Украина): или тебя повесить, или пристрелить (Страна.ua) В пропрезидентской фракции заявили, что по поводу народного депутат от фракции «Европейская солидарность» Софии Фединой, опубликовавшей видео, где она вместе с блогером и волонтером Марусей Зверобой, обсуждает варианты смерти президента, обратятся к правоохранителям, а к Зверобой претензий нет, поскольку она блогер.

Политика «Роснефть» назвала обвинения США по Венесуэле незаконными "Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.