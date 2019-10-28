Общество

Lenta.ruLenta.ruРассчитан срок накопления на частный дом в России

Среднестатистический российский дом в октябре 2019-го стоит 4,56 миллиона рублей, средняя официальная зарплата составляет 49 тысяч рублей, средний срок накопления на частное домовладение — восемь лет, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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