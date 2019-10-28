Общество
Lenta.ruРассчитан срок накопления на частный дом в России
Среднестатистический российский дом в октябре 2019-го стоит 4,56 миллиона рублей, средняя официальная зарплата составляет 49 тысяч рублей, средний срок накопления на частное домовладение — восемь лет, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Экономика
Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Гаджеты
Samsung запатентовала странный чехол для смартфонов
Компания Samsung Electronics запатентовала новый чехол для смартфонов.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Киберспорт
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
Происшествия
Канадский коронер опроверг версию о самоубийстве «Зомби боя»
Канадец Рик Дженест или "Зомби бой", известный благодаря множеству татуировок и видеоклипу американской певицы Леди Гаги, погиб в результате несчастного случая, а не покончил с собой, как сообщалось раньше, передает телеканал CTV News со ссылкой на коронера.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
На 57-й минуте матча 14 тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" гости повели в счете.
Финансы
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
Хоккей
СКА обыграл «Северсталь» и прервал серию поражений
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Единоборства
Хантер подтвердил бой с Поветкиным
Здоровье
Эти продукты не повысят уровень сахара в крови
При любом приеме пищи уровень сахара в крови увеличивается.
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
Здоровье
В тюменском селе запретили ловить рыбу из-за вспышки гаффской болезни
Политика
Страны Балтии заявили о планах по борьбе с российскими СМИ
Северный совет, в который входят представители парламентов Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, заявил о намерении увеличить финансирование русскоязычных СМИ региона для борьбы с зависимостью от медиаконтента из России.
Политика
Страна (Украина): или тебя повесить, или пристрелить (Страна.ua)
В пропрезидентской фракции заявили, что по поводу народного депутат от фракции «Европейская солидарность» Софии Фединой, опубликовавшей видео, где она вместе с блогером и волонтером Марусей Зверобой, обсуждает варианты смерти президента, обратятся к правоохранителям, а к Зверобой претензий нет, поскольку она блогер.
Кино
После премьеры «Формула мести» Первый канал повторит «Операцию „Сатана“»
Политика
«Роснефть» назвала обвинения США по Венесуэле незаконными
"Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.