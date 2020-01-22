Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что для защиты Москвы от ракетного удара может потребоваться несколько десятков минут.
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с чего всё началось
Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл. Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут.Красная звездавчера в 17:02
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Генерал рассказал, сколько времени нужно для отражения ракетной атаки на Москву
Газета.Ruвчера в 21:38
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Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
Кино
На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну
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Общество
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Хоккей
Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года
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Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Общество
Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци
Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
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Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
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Шоу-бизнес
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Объявлена дата выхода второго сезона «Видоизмененного углерода»
Общество
Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал
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Экономика
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С 2009-го по 2018 годы отправители вывели из России через платежные системы 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей).
Происшествия
При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека
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Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах
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Кино
«Ведьмак» от Netflix установил рекорд сервиса по просмотрам
Компания заявила, что он поставил рекорд среди всех шоу сервиса и повысил продажи других произведений по франшизе.
Наука
Печень недельной свежести
На новом аппарате жизнеобеспечения печень человека может прожить семь дней.