Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара

Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что для защиты Москвы от ракетного удара может потребоваться несколько десятков минут.
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с чего всё началось

Система, не имеющая аналогов в мире

Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл. Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут.
Красная звездавчера в 17:02

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Генерал рассказал, сколько времени нужно для отражения ракетной атаки на Москву

Газета.Ruвчера в 21:38

Новые ракеты ПРО для защиты Москвы появятся в ближайшее время – Минобороны

Москва 24вчера в 20:29

В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет

Российская газетавчера в 16:50

Командир ПРО назвал время для защиты Москвы от ракетного удара

Вечерняя Москвавчера в 18:37

Система, не имеющая аналогов в мире

Красная звездавчера в 17:02

В Минобороны рассказали о новых ракетах для защиты Москвы

РИА Новостивчера в 20:10

Новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство для защиты Москвы в ближайшее время

ТАССвчера в 16:15
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Здоровье

ОНФ прогнозирует ухудшение обслуживания сельчан из-за нового положения о районной больнице

В случае принятия типового положения в предложенной редакции автоматически встанет вопрос об «оптимизации» существующей сети ЦРБ в Алтайском крае, что повлечет ухудшение медицинского обслуживания многочисленных сельских жителей.
Medvestnik.ru вчера в 06:33
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Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Политика

США намерены ограничить въезд в страну гражданам Белоруссии и Киргизии

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может расширить список стран, на которые распространяется ограничение на въезд в страну, сообщает 21 января Politico со ссылкой на два информированных источника.
Известия вчера в 22:27
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Политика

Алексей Оверчук стал вице-премьером России

Одним из вице-премьеров России назначен Алексей Оверчук.
REGNUM вчера в 12:09
Политика

В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине

Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия

В отеле Перми после прорыва трубы погибли пять человек

В результате помещение оказалось затоплено горячей водой, пять человек скончались от ожогов.
Профиль 20 января в 00:50
Общество

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru вчера в 20:10
Политика

Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 20:12
Кино

На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну

Playboyrussia.com 20 января в 10:49
Экономика

В развитие Курил в 2020 году собираются вложить 7,4 млрд рублей

Вести.Ru вчера в 23:55
Футбол

Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком»

Аргументы и Факты вчера в 05:19
Общество

Министром культуры России стала Ольга Любимова

REGNUM вчера в 12:19
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ вчера в 06:37
Хоккей

Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года

RT на русском 00:02
Спорт

Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Матч ТВ 20 января в 12:39
Общество

Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили судом канадским папарацци

Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
Аргументы и Факты вчера в 12:15
Игры

Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея

В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
REGNUM вчера в 10:47
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru вчера в 10:25
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК вчера в 08:09
Общество

Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу

Вечерняя Москва вчера в 23:15
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 10:22
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Кино

Объявлена дата выхода второго сезона «Видоизмененного углерода»

Inc-news.ru вчера в 15:31
Общество

Госдума одобрила строительство жилья на садовом участке за маткапитал

«Первое чтение прошёл законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 07:28
Экономика

Мигранты вывели из России триллионы рублей

С 2009-го по 2018 годы отправители вывели из России через платежные системы 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей).
Lenta.ru 00:01
Происшествия

При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека

REGNUM вчера в 23:05
Политика

Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

По сравнению с 2018 г. средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах).
Ведомости вчера в 16:10
Кино

«Ведьмак» от Netflix установил рекорд сервиса по просмотрам

Компания заявила, что он поставил рекорд среди всех шоу сервиса и повысил продажи других произведений по франшизе.
CyberSport.ru вчера в 23:06
Наука

Печень недельной свежести

На новом аппарате жизнеобеспечения печень человека может прожить семь дней.
Наука и жизнь вчера в 23:00
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