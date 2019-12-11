Политика

ИзвестияИзвестияThe Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО

Минобороны Великобритании в 1995 году предлагало сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Об этом 31 декабря пишет газета The Guardian со ссылкой на рассекреченные архивные документы.
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The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО

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Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

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25 лет назад западные страны рассматривали предложение России вступить в НАТО

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British politician who served in various roles as a Cabinet minister under Prime Ministers Margaret Thatcher and John Major, including Secretary of State for Scotland, Defence Secretary, and Foreign Secretary.
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