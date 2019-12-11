Минобороны Великобритании в 1995 году предлагало сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Об этом 31 декабря пишет газета The Guardian со ссылкой на рассекреченные архивные документы.

The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО

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