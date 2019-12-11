Политика
ИзвестияThe Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО
Минобороны Великобритании в 1995 году предлагало сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Об этом 31 декабря пишет газета The Guardian со ссылкой на рассекреченные архивные документы.
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Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Происшествия
На южном берегу Крыма загорелись четыре здания
Четыре рядом стоящих здания горят в поселке Симеиз (Ялтинский регион), площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщил помощник начальника главка МЧС России по Республике Крым Антон Охременко.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются
Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В мире начали отмечать наступление Нового года
Общество
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Финансы
Рубль завершает 2019 год в плюсе на 10,84%
Основными факторами ослабления доллара, вероятно были низкие объемы, повышенный аппетит к рисковым активам, вызванный комментариями США относительно торговой сделки, а также продолжающиеся операции РЕПО ФРС США.
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат
В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
Наука
Климатический феномен Ла-Нинья обвинили в повышении риска опасной для жизни диареи у детей
Авторы работы решили проверить, есть ли связь между вспышками диареи в Африке и антиподом Эль-Ниньо — холодным течением Ла-Нинья.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Политика
20 лет назад Путин стал преемником Ельцина
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Происшествия
Суд в Словакии вынес приговор по делу об убийстве журналиста Куцака
Суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который нанял киллеров для убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой.
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Транспорт
Депутат Милонов предложил наказывать за провоцирование пробок
Депутат Виталий Милонов предложил ввести наказание для водителей, злоупотребляющих "аварийкой" и тех, кто провоцирует пробки.
Интернет
Хакеры из КНДР похитили данные Microsoft
В Microsoft уверены, что хакерскую атаку совершила группа киберпреступников из Северной Кореи.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Хоккей
Тренер Чехии: даже не говорите, что будет, если Россия выиграет в овертайме
Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки.
Кино
Netflix определил популярные проекты 2019 года
Политика
Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству
На Камчатке уже наступил Новый год, президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества
Новый вид мошенничества выявили в Москве.