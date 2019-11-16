Армия и оружие

РБКРБКРосатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

«Росатом» опубликовал секретный приказ 1955 года о создании первой отечественной крылатой ракеты П-5, которая стала прообразом современных ракет «Калибр».
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Рассекречены детали создания первой крылатой ракеты СССР

Lenta.ru00:31

Рассекречен приказ о создании первой отечественной крылатой ракеты

Газета.Ruвчера в 23:06

Рассекречен приказ о советской предшественнице «Калибров»

Взгляд.рувчера в 20:20

«Росатом» рассекретил важный документ по советской ракетной программе

URA.Ruвчера в 22:20

Росатом обнародовал данные о создании в СССР ракеты-предшественника «Калибров»

ТК Звездавчера в 20:23

Росатом рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

РБКвчера в 23:00

«Росатом» рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты

РИА Новостивчера в 19:48
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Происшествия

На Кубани прошло прощание с убитой в Петербурге аспиранткой

RT на русском 04:17
Происшествия

В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
РИА Новости 01:09
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Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
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Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Армия и оружие

Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
РИА Новости 02:22
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
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Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
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Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ударов по Одессе

Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
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Происшествия

Большинство российских преступников оказались безработными

Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода.
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Автоспорт

Российский бизнесмен может приобрести команду Формулы-1 «Мерседес»

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин и американский миллиардер Роджер Пенске являются кандидатами на покупку команды Формулы-1 «Мерседес», сообщает Auto Bild со ссылкой на свои источники.
Чемпионат 02:48
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 13 ноября в 04:24
Происшествия

Погибшего при стрельбе в колледже студента похоронили в родном селе

В субботу в селе Среднебелая Амурской области похоронили Алексея Голубничего, убитого во время нападения на Амурский колледж строительства и ЖКХ.
Вести.Ru 01:44
Спорт

Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени

Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
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Происшествия

В Индии у МиГ-29К во время полета загорелся двигатель

РИА Новости 03:20
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Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Naked Science вчера в 03:57
Гаджеты

Последнее обновление Samsung Galaxy A50 оказалось проблемным

На днях смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление, которое должно было улучшить работу сканера отпечатков пальцев, но вместо этого выводит его из строя.
Профиль вчера в 12:24
Футбол

Манчини установил рекорд со сборной Италии

Итальянская сборная выиграла вчера у Боснии и Герцеговины со счетом 3:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:15
Транспорт

В России задумали поднять цены на шипованную резину

Lenta.ru вчера в 10:59
Игры

Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare

Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
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Авто

Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома

Европейская комиссия Euro NCAP провела краш-тесты четырех новинок автопрома.
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Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Армия и оружие

ВСУ получили первую партию новых бронеавтомобилей «Новатор»

Вооруженные силы Украины получили первую партию бронеавтомобилей отечественного производства "Новатор".
Военное обозрение 03:21
Политика

В сенате США ждут от Турции «скорых» решений по С-400

Американские сенаторы ожидают, что "относительно скоро" Турция примет некие решения по покупке у России ЗРК С-400, и готовятся остановить свой законопроект об антитурецких санкциях, "если вопрос С-400 будет и правда решен".
РИА Новости 14 ноября в 17:07
Авто

Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру

Слово и Дело вчера в 20:37
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