Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill . При этом при публикации из документа будет скрыта некая важная информация.

Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским

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