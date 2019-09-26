Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским

Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

СМИ: жалоба осведомителя о разговоре Трампа и Зеленского будет обнародована

Коммерсантъ04:39

СМИ: текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен

ТАСС00:18

Текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен

Российская газета03:40

Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским

Московский Комсомолец02:51

Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили

РБК02:00

Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским

Известия04:16

У многих в США могут быть проблемы. У Зеленского они уже есть

REGNUMвчера в 16:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.
Коммерсантъ 06:24
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском 24 сентября в 01:08
Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке

На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
7Дней.ру 08:00
Политика

Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»

Газета.Ru 04:02
Общество

В России запретят курить и готовить шашлык на балконах

Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Шоу-бизнес

Мила Кунис кардинально сменила имидж

Муж актрисы отреагировал на скандальные обвинения в его адрес. Мила Кунис удивила своих фанатов.
7Дней.ру 05:00
Единоборства

Федерация бокса России накажет участников потасовки в Екатеринбурге

В Федерации бокса России заявили о намерении наказать участников потасовки в отеле Hyatt в Екатеринбурге в период проведения в этом городе чемпионата мира по боксу.
Life.ru 07:56
Происшествия

Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле

Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Политика

Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО

В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.
RT на русском вчера в 16:03
Общество

Священника в Оренбургской области обвиняют в насилии над детьми

Как указывается на сайте Ленинского райсуда, следствие обвиняет Стремского по трём статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
RT на русском 06:46
Политика

В Кремле раскрыли цель письма Путина странам НАТО о ракетах

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о письме Путина, которое было разослано всем странам НАТО о размещении ракет средней и меньшей дальности.
Южный Федеральный 05:23
Политика

Вице-премьер сообщил Путину о готовности ОПК к новым санкциям

Ранее, 19 сентября, Путин потребовал оперативно устранить ошибки, допущенные при организации работ по импортозамещению в оборонной промышленности.
РБК 08:11
Кино

Самый народный артист. Олег Басилашвили отмечает юбилей

Телеканал Санкт-Петербург 04:17
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

Вести.Ru 04:12
Путешествия

Минкульт поручил ограничить доступ тургрупп из Китая в Царское Село

Известия 24 сентября в 13:00
Происшествия

В больнице Петербурга прокомментировали драку медика с женщиной

В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга прокомментировали инцидент с избиением пациента врачами скорой помощи, сообщает «Фонтанка».
Ридус 08:12
Политика

В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи

С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Политика

Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Общество

Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Кино

Минкульт субсидирует зарубежные фильмы с российским участием

Первый конкурс на выделение средств на производство фильмов с международным участием прошел 25 сентября.
Культуромания 07:16
Футбол

Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла

Известия 00:43
Космос

НАСА показало изменение пространства-времени

Взгляд.ру 07:55
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

ТАСС 02:49
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес

Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак

На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Общество

Более 50 тысяч россиян могут уволить до конца сентября

Около 52 тысяч россиян могут потерять работу из-за сокращения или ликвидации компании, сообщают Аргументы Недели со ссылкой на Росстат.
Горобзор.ру 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное