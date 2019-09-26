Политика
Московский КомсомолецРассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским
Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill.
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Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет, передает AFP со ссылкой на его семью.
Коммерсантъ 06:24
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском 24 сентября в 01:08
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке
На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».
7Дней.ру 08:00
Политика
Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Общество
В России запретят курить и готовить шашлык на балконах
Правительство России утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, которое инициировало изменения.
RT на русском 06:44
Шоу-бизнес
Мила Кунис кардинально сменила имидж
Муж актрисы отреагировал на скандальные обвинения в его адрес. Мила Кунис удивила своих фанатов.
7Дней.ру 05:00
Единоборства
Федерация бокса России накажет участников потасовки в Екатеринбурге
В Федерации бокса России заявили о намерении наказать участников потасовки в отеле Hyatt в Екатеринбурге в период проведения в этом городе чемпионата мира по боксу.
Life.ru 07:56
Происшествия
Следователи назвали версии жёсткой посадки Boeing 767 в Барнауле
Ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание рассматриваются в качестве основных версий ЧП с самолётом Boeing 767-300, который совершил жёсткую посадку в Барнауле.
RT на русском 07:41
Политика
Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО
В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.
RT на русском вчера в 16:03
Общество
Священника в Оренбургской области обвиняют в насилии над детьми
Как указывается на сайте Ленинского райсуда, следствие обвиняет Стремского по трём статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
RT на русском 06:46
Политика
В Кремле раскрыли цель письма Путина странам НАТО о ракетах
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о письме Путина, которое было разослано всем странам НАТО о размещении ракет средней и меньшей дальности.
Южный Федеральный 05:23
Политика
Вице-премьер сообщил Путину о готовности ОПК к новым санкциям
Ранее, 19 сентября, Путин потребовал оперативно устранить ошибки, допущенные при организации работ по импортозамещению в оборонной промышленности.
РБК 08:11
Кино
Самый народный артист. Олег Басилашвили отмечает юбилей
Телеканал Санкт-Петербург 04:17
Путешествия
Минкульт поручил ограничить доступ тургрупп из Китая в Царское Село
Известия 24 сентября в 13:00
Происшествия
В больнице Петербурга прокомментировали драку медика с женщиной
В Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга прокомментировали инцидент с избиением пациента врачами скорой помощи, сообщает «Фонтанка».
Ридус 08:12
Политика
В Германии назвали сумму выделенной Украине помощи
С момента начала кризиса на Украине Германия оказала Киеву помощь в размере €1,4 млрд, сообщил 26 сентября журнал Der Spiegel.
REGNUM 02:11
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Общество
Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона
Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Кино
Минкульт субсидирует зарубежные фильмы с российским участием
Первый конкурс на выделение средств на производство фильмов с международным участием прошел 25 сентября.
Культуромания 07:16
Космос
НАСА показало изменение пространства-времени
Взгляд.ру 07:55
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Общество
Более 50 тысяч россиян могут уволить до конца сентября
Около 52 тысяч россиян могут потерять работу из-за сокращения или ликвидации компании, сообщают Аргументы Недели со ссылкой на Росстат.
Горобзор.ру 07:28