Документ показали на выставке рассекреченных документов и материалов о первых лицах страны и города, которая организована в Центральным государственным архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга в честь своего 90-летия.

с чего всё началось

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.

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