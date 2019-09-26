В Соединенных Штатах рассекретили жалобу американского разведчика на переговоры главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотрудника разведки насторожили контакты Трампа с украинским коллегой.

Рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа с Зеленским

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