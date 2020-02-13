Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаБудапештская операция: 75 лет назад была освобождена столица Венгрии

75 лет назад - 13 февраля 1945 года советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Венгрии - Будапешт. Успешное завершение Будапештской операции изменило стратегическую обстановку на фронте. Венгрия вышла из Второй мировой войны.
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75 назад советские войска освободили Будапешт

Газета.Ru05:02

Будапештская операция: 75 лет назад была освобождена столица Венгрии

Российская газета02:39

Битва за Будапешт. Как венгры пытались избежать кровопролития и почему это не удалось

ТАСС02:15

В России рассекретили документы об освобождении Будапешта от гитлеровцев

URA.Ru00:37

75 лет со дня освобождения Будапешта

RT на русском00:50

Перелом в войне на южном фланге: как Венгрию освободили от фашистов

РИА Новости02:17

И на груди его светилась…

Советская Чувашия11 февраля в 03:35
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Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА

ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля.
Спорт-Экспресс 04:22
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Лена Миро раскритиковала Рудковскую за «старушечьи колени»

По словам Миро, 45-летняя Яна Рудковская иногда одевается, как нормальная, зрелая женщина.
Слово и Дело 03:04
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Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Экономика

Центробанк намерен продать правительству свой пакет акций Сбербанка

Центробанк пока владеет блокирующим пакетом акций Сбербанка - в 52,3% обыкновенных акций.
Новые Известия 11 февраля в 10:35
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Транспорт

Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах

Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
РИА Новости 04:34
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Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
REGNUM 04:54
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Интерфакс 05:07
Политика

Кремль допустил «чудеса изощренности» в опросе россиян об Украине

В Кремле не знают, как именно проводился опрос, показавший, что отношение россиян к Украине вновь начало ухудшаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 04:56
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Авто

Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России

На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Tvoe-avto.com вчера в 15:25
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Здоровье

В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса

В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.
Российская газета 01:51
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru 03:58
Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ведомости 03:59
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Lenta.ru вчера в 11:01
Биатлон

Это интервью Александра Логинова раскрыло его по-новому. Душевно рассказал о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам

Логинов чаще улыбается, бьет краба Фуркаду на награждении в Оберхофе и дает интервью.
Sports.ru 02:12
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Шоу-бизнес

Николай Расторгуев рассказал о размере своей пенсии

Многолетний лидер «Любэ» признался, что не помнит точно, сколько денег перечисляет ему пенсионный фонд, но один из музыкантов, которому он когда-то назвал размер своей пенсии, стал недоумевать, как можно прожить на эти деньги.
МонаВиста вчера в 12:58
Армия и оружие

ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия

ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Аргументы и Факты вчера в 01:48
Происшествия

Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом

По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».
Известия 04:32
Политика

В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
RT на русском 05:07
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
Политика

Польский премьер подтвердил намерение посетить Смоленск и Катынь

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил свое намерение посетить Смоленск и Катынь по случаю годовщины крушения президентского авиалайнера Ту-154 и 80-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
Известия 04:55
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru 11 февраля в 10:24
Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

РБК 03:12
Политика

Фракция ЛДПР провела заседание в Госдуме в перчатках от микробов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания в Государственной думе предложил парламентариям ходить в перчатках для "защиты от микробов", как это делают члены его партии.
Газета.Ru 05:19
Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК вчера в 13:13
Игры

«Гвинт» выйдет на Android 24 марта

CD Projekt RED объявила, что её коллекционная карточная игра «Гвинт» выйдет на Android 24 марта.
Игромания.ру 04:51
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