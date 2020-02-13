Армия и оружие
Российская газетаБудапештская операция: 75 лет назад была освобождена столица Венгрии
75 лет назад - 13 февраля 1945 года советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Венгрии - Будапешт. Успешное завершение Будапештской операции изменило стратегическую обстановку на фронте. Венгрия вышла из Второй мировой войны.
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Футбол
Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА
ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля.
Шоу-бизнес
Лена Миро раскритиковала Рудковскую за «старушечьи колени»
По словам Миро, 45-летняя Яна Рудковская иногда одевается, как нормальная, зрелая женщина.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Экономика
Центробанк намерен продать правительству свой пакет акций Сбербанка
Центробанк пока владеет блокирующим пакетом акций Сбербанка - в 52,3% обыкновенных акций.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
Происшествия
Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Политика
Кремль допустил «чудеса изощренности» в опросе россиян об Украине
В Кремле не знают, как именно проводился опрос, показавший, что отношение россиян к Украине вновь начало ухудшаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Авто
Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России
На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Здоровье
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса
В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Биатлон
Это интервью Александра Логинова раскрыло его по-новому. Душевно рассказал о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам
Логинов чаще улыбается, бьет краба Фуркаду на награждении в Оберхофе и дает интервью.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Шоу-бизнес
Николай Расторгуев рассказал о размере своей пенсии
Многолетний лидер «Любэ» признался, что не помнит точно, сколько денег перечисляет ему пенсионный фонд, но один из музыкантов, которому он когда-то назвал размер своей пенсии, стал недоумевать, как можно прожить на эти деньги.
Армия и оружие
ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия
ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Происшествия
Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом
По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».
Политика
В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Политика
Польский премьер подтвердил намерение посетить Смоленск и Катынь
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил свое намерение посетить Смоленск и Катынь по случаю годовщины крушения президентского авиалайнера Ту-154 и 80-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Политика
Фракция ЛДПР провела заседание в Госдуме в перчатках от микробов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания в Государственной думе предложил парламентариям ходить в перчатках для "защиты от микробов", как это делают члены его партии.
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Игры
«Гвинт» выйдет на Android 24 марта
CD Projekt RED объявила, что её коллекционная карточная игра «Гвинт» выйдет на Android 24 марта.