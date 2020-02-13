75 лет назад - 13 февраля 1945 года советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Венгрии - Будапешт. Успешное завершение Будапештской операции изменило стратегическую обстановку на фронте. Венгрия вышла из Второй мировой войны.

Будапештская операция: 75 лет назад была освобождена столица Венгрии

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