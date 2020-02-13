Армия и оружие
Lenta.ruРассекречены документы об освобождении Будапешта
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков. Публикация материалов архивов приурочена к 75-летию исторического события. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
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Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Происшествия
Из-под карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге сбежала пациентка
12 февраля из инфекционного отделения Боткинской больницы сбежала помещенная в карантин жительница Санкт-Петербурга, прибывшая из Китая.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Футбол
Зе Луиш помог «Порту» выйти в финал Кубка Португалии
"Порту" одержал победу над клубом "Академико Визеу" в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии по футболу и вышел в финал турнира.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Хоккей
Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ
Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Экономика
В России могут снизить страховые взносы
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни
Шоу-бизнес
Степаненко получила от Петросяна миллиард рублей
Гаджеты
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы
Известному блогеру TUM APISAK удалось обнаружить запись в базе данных Futuremark, которая раскрывает основные характеристики процессора Core i7-10700K.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Здоровье
В Саратовской области на карантин закрыли школы 5 городов и 8 районов
В связи с эпидемией ОРВИ и гриппа не учатся школьники 5 городов и 8 районов Саратовской области.
Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Общество
Мишустин сообщил о выделении средств на лекарства для детей
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что кабмин выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.
Игры
Сценарист Mass Effect Дрю Карпишин рассказал о корпоративности BioWare
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Общество
Продавцы электроники попросили снизить «налог на болванки»
Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.