Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков. Публикация материалов архивов приурочена к 75-летию исторического события. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Шоу-бизнес Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.

Экономика Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Хоккей Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.

Политика Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17 Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Общество Мишустин сообщил о выделении средств на лекарства для детей Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что кабмин выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.

Общество Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети» Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.