В дни памяти жертв Холокоста ФСБ рассекретила уникальные архивные документы по Освенциму и большую их часть составляют допросы надзирателей. Многие из них были поляками и зверствовали они зачастую даже больше самих немцев. Архивные документы под грифом "совершенно секретно".

с чего всё началось

Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, который, как сообщал «Рамблер», отмечается 27 января, ФСБ рассекретила архивные документы об Освенциме. Большинство документов представляют собой протоколы допросов надзирателей лагеря, многие из которых были поляками.

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