Общество
Lenta.ruРассекречены документы об освобождении Освенцима
ФСБ рассекретила документы по освобождению Освенцима советской армией. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста, передает РЕН ТВ. В архивных документах содержится информация о пленниках концентрационного лагеря и его надзирателях.
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с чего всё началось
В дни памяти жертв Холокоста ФСБ рассекретила уникальные архивные документы по Освенциму и большую их часть составляют допросы надзирателей. Многие из них были поляками и зверствовали они зачастую даже больше самих немцев. Архивные документы под грифом "совершенно секретно".РЕН ТВ01:45
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