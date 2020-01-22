Общество

Lenta.ruLenta.ruРассекречены документы об освобождении Освенцима

ФСБ рассекретила документы по освобождению Освенцима советской армией. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста, передает РЕН ТВ. В архивных документах содержится информация о пленниках концентрационного лагеря и его надзирателях.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

ФСБ рассекретила уникальные документы по освобождению Освенцима

В дни памяти жертв Холокоста ФСБ рассекретила уникальные архивные документы по Освенциму и большую их часть составляют допросы надзирателей. Многие из них были поляками и зверствовали они зачастую даже больше самих немцев. Архивные документы под грифом "совершенно секретно".
РЕН ТВ01:45

Подробнее о событии

ФСБ рассекретила архивы по освобождению Освенцима

Rambler News Service05:38

ФСБ рассекретила уникальные документы по освобождению Освенцима

РЕН ТВ01:45

«Поляки были пожестче немцев». Что мы узнали из рассекреченных документов об Освенциме

Телеканал 360°05:29

ФСБ рассекретила уникальные документы по освобождению Освенцима

ТК Звезда04:49

Рассекречены документы об освобождении Освенцима

Lenta.ru04:21

ФСБ опубликовала секретные документы о зверствах в Освенциме

URA.Ru02:52

Рассекречены документы об освобождении Освенцима

News.ru05:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 07:50, Ашберн
Политика

Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины

Глава государства Владимир Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины, так как в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
9111.ru 05:55
Космос

SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX провела испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблем Crew Dragon с целью проверки надежности системы эвакуации экипажа на случай аварии.
МИР 24 19 января в 22:52
Происшествия

В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 07:36
Общество

Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые другие возможные причины развития раковых заболеваний, о которых многие даже и не подозревают.
Ugpressa.ru вчера в 01:59
Гаджеты

Intel Comet Lake-S и поддержка PCI Express 4.0: история несостоявшегося дуэта

Компания Intel пока не выражает свою позицию открыто, но появилась информация, что чипсеты серии 400 для настольных процессоров Comet Lake-S поддержку PCI Express 4.0 реализовать не смогут.
3DNews вчера в 23:30
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

REGNUM 03:05
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Новый смартфон должны представить в штаб-квартире Apple в Купертино в марте 2020 года, пишет Bloomberg.
РБК 04:37
Политика

Впервые президентом Греции стала женщина

Впервые президентом Греции стала женщина: за бывшего председателя высшего административного суда — Государственного совета — Екатерину Сакелларопулу проголосовали более 200 из 300 депутатов.
Sputnik Армения 07:25
Происшествия

Спасатель погиб при хлопке газа во время тушения пожара в Подмосковье

Во время тушения пожара в подмосковной деревне Петровское один человек погиб, еще трое получили ранения.
Вечерняя Москва 04:52
Общество

Свежие фотографии Шумахера выставили на продажу

Вечерняя Москва вчера в 23:15
Экономика

Рецессия в США потянет за собой всю мировую экономику — эксперт

В США в 2021 году может произойти рецессия, которая приведёт к замедлению экономического роста во всём мире, в том числе и в России.
REGNUM вчера в 03:53
Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Коммерсантъ 06:04
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

ТВ Центр вчера в 06:30
Политика

Сформирован новый состав правительства России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства Российской Федерации.
Профиль вчера в 12:38
Общество

Президент рассказал о механизме получения выплат на детей до 7 лет

Президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецке рассказал, что нужно сделать для получения пособия на детей 3−7 лет.
Пенза-Пресс 07:41
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей

Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Газета.Ru вчера в 23:29
Общество

Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Интерфакс 00:32
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Политика

Краснов призвал обеспечить законность возбуждения дел против бизнеса

Задача прокуратуры — обеспечить законность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей, – отметил Краснов.
Международный антикоррупционный портал 06:03
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, - сообщает Джерузалем Пост.
Эхо Москвы 05:30
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости 20 января в 17:49
Общество

Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки осмотрел новую детскую поликлинику в Липецкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:05
Политика

Трамп заявил о несправедливости ВТО по отношению к США

Рост китайской экономики обусловлен несправедливым отношением Всемирной торговой организации к США, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 07:21
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Экономика

Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
РБК 05:18
Происшествия

В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
РБК 06:01
Политика

Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго

В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
РБК 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное