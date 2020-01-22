В дни памяти жертв Холокоста ФСБ рассекретила уникальные архивные документы по Освенциму и большую их часть составляют допросы надзирателей. Многие из них были поляками и зверствовали они зачастую даже больше самих немцев. Архивные документы под грифом "совершенно секретно".

с чего всё началось

ФСБ рассекретила документы по освобождению Освенцима советской армией. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста, передает РЕН ТВ. В архивных документах содержится информация о пленниках концентрационного лагеря и его надзирателях.

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