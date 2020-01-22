Общество

Lenta.ruLenta.ruРассекречены документы об освобождении Освенцима

ФСБ рассекретила документы по освобождению Освенцима советской армией. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста, передает РЕН ТВ. В архивных документах содержится информация о пленниках концентрационного лагеря и его надзирателях.
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с чего всё началось

ФСБ рассекретила уникальные документы по освобождению Освенцима

В дни памяти жертв Холокоста ФСБ рассекретила уникальные архивные документы по Освенциму и большую их часть составляют допросы надзирателей. Многие из них были поляками и зверствовали они зачастую даже больше самих немцев. Архивные документы под грифом "совершенно секретно".
РЕН ТВ01:45

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Рассекречены документы об освобождении Освенцима

News.ru05:36

ФСБ рассекретила документы об освобождении Освенцима

Телеканал 360°05:29

Спецслужбы РФ опубликовали материалы освобождения концлагеря Освенцим

Красная весна05:38

ФСБ рассекретила уникальные документы по освобождению Освенцима

ТК Звезда04:49

Рассекречены документы об освобождении Освенцима

Lenta.ru04:21

ФСБ опубликовала секретные документы о зверствах в Освенциме

URA.Ru02:52

ФСБ рассекретила уникальные документы по освобождению Освенцима

РЕН ТВ01:45
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На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

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Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
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Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
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