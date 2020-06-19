Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны. Как отмечается, Красная Армия на отдельных участках фронта в первые дни войны смогла отбросить фашистов за советскую границу.
Читать в источнике
Комментировать263
с чего всё началось
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило
 сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ruвчера в 17:45

Подробнее о событии

События июня 1941 года были искажены Хрущёвым, чтобы опорочить Сталина

REGNUM07:21

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

Известиявчера в 18:12

«Разведка все знала»: что творилось в первые часы Великой Отечественной

РИА Новости05:30

Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ

РБКвчера в 18:49

Опубликованы архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны

RT на русском06:11

Минобороны обнародовало неизвестные документы о первых днях Великой Отечественной войны

ТАССвчера в 17:05

Опубликованы уникальные документы к годовщине начала Великой Отечественной войны

Ветеранские вестивчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Футбол

Крылья Советов — Ахмат 2:4

«Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов» в выездном матче 23-го тура российской Премьер-лиги.
LiveSport.ru 12:57
Политика

Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО

Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
54
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Вести.Ru 14:07
34
Технологии

Microsoft готовится выпустить бюджетный Xbox Series S

В Microsoft считают, что благодаря переходу с Xbox One S на Xbox Series X удастся запускать игры следующего поколения консолей, а также усовершенствовать обратную совместимость с тайтлами для Xbox, Xbox 360 и Xbox One.
Evo-rus.com 12:10
10
Общество

Росстат рассказал о показателях безработицы в мае

На учете в службах занятости, по данным Роструда, в мае было зарегистрировано в качестве безработного 2,1 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице.
Российская газета 12:00
4
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
116
Экономика

Отечественные смартфоны убирают с полок

Российские бренды уступили долю китайским Отечественные бренды бюджетных смартфонов, производящиеся в Китае, могут не пережить падение спроса, вызванное пандемией, предупредили аналитики GS Group.
Коммерсантъ 17 июня в 18:57
56
Шоу-бизнес

Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках

Взгляд.ру 17 июня в 13:44
107
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
1,3K
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
852
Политика

В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 08:19
17
Общество

В метро Петербурга больше не могут выполнять коронавирусные требования

Метрополитен Петербурга больше не может полностью следовать требованиям Роспотребнадзора по эпидемической безопасности.
Peterburg2.ru 13:10
21
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
452
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
139
Авто

Сфотографирован электрокроссовер Volkswagen

Фото: Volkswagen Снимки электрического кроссовера модели ID.4 сегодня были опубликованы в сети.
Daily-Motor.Ru вчера в 14:08
Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Lenta.ru 08:11
692
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
5,9K
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
596
Здоровье

На Кубани выявили 64 новых случая коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки выявили еще 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Деловая газета. Юг 03:50
1,7K
Общество

Компания BMW сократит 6 тыс. рабочих

Известно, что компания BMW собирается сократить порядка 6 тысячи рабочих мест.
32CARS.ru 15:24
Армия и оружие

Американский десантный корабль вошел в Черное море

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на украинское издание «Думская».
Телеканал 360° 08:42
77
Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорят в Верховном суде

Голосование по поправкам в Конституцию, которое должно состояться 1 июля, могут оспорить в Верховном суде.
Деловое.ТВ вчера в 01:31
10K
Общество

Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости 14:39
319
Политика

75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим

75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
150
Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
938
Армия и оружие

Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU 05:15
30
Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Геологи из Франции и Австралии провели анализ состава пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там формируется "эмбриональный континент".
Радио Sputnik 12:05
1
Общество

В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании

В центре Минска вечером 18 июня прошел «Пикет солидарности» с задержанными во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 15:41
1
Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

REGNUM 07:15
44
Армия и оружие

Истребители РФ «перехватили» бомбардировщики США над Охотским морем

РЕН ТВ 03:24
538
Как работают Яндекс.Новости?
Главное