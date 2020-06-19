с чего всё началось

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны. Как отмечается, Красная Армия на отдельных участках фронта в первые дни войны смогла отбросить фашистов за советскую границу.

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Политика Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны. 130

Общество Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 33

Финансы Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. 918

Политика Евросоюз призвал Белоруссию освободить конкурента Лукашенко на выборах Евросоюз призывает власти Белоруссии освободить бывшего председателя Белгазпромбанка и претендента на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, которые были задержаны 18 июня и сейчас находятся в СИЗО КГБ республики. 25

Происшествия В Карачаево-Черкесии нашли мертвыми двух пропавших детей Несовершеннолетних брата и сестру, пропавших 16 июня в Хабезском районе Карачаево-Черкесии, нашли мертвыми, сообщили РБК в пресс-службе СК по республике. 58

Политика Аксенов заявил, что Крым справится без поставок воды с Украины Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров справится без поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, никто не позволит шантажировать крымчан этим вопросом.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 844

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 44

Гаджеты Motorola представила в России новый смартфон Moto G8 Компания Motorola объявила о старте продаж в России нового смартфона Motorola Moto G8.

Происшествия СК просит суд продлить арест солдату-срочнику Шамсутдинову Адвокат Равиль Тугушев, представляющий интересы солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, заявил, что СК просит суд продлить арест его подзащитному. 12

Происшествия Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы - Виталия - с ее мамой Светланой.

Экономика ЦБ РФ назвал необоснованными комиссии за переводы внутри банка Необходимость получения дополнительных прав для ЦБ РФ связана с тем, что отдельные игроки на рынке после отмены «банковского роуминга» ввели лимиты и дополнительные комиссии для жителей за переводы внутри своей сети, пишет РБК со ссылкой на документ ЦБ РФ. 1

Общество Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport. 364

Происшествия В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований. 34