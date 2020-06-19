Армия и оружие
Газета.RuРассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны. Как отмечается, Красная Армия на отдельных участках фронта в первые дни войны смогла отбросить фашистов за советскую границу.
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с чего всё началось
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.Газета.Ruвчера в 17:45
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Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны
Российская газетавчера в 17:01
Опубликованы уникальные документы к годовщине начала Великой Отечественной войны
Ветеранские вестивчера в 17:00
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