Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны. Как отмечается, Красная Армия на отдельных участках фронта в первые дни войны смогла отбросить фашистов за советскую границу.
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с чего всё началось
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило
 сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
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