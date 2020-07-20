Происшествия
RT на русскомРасширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
Район поиска пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 был расширен, сообщил РИА Новости представитель компании «ИрАэро».
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с чего всё началось
При этом следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте уже начали доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.ТАССвчера в 20:19
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Жителей бурятских и иркутских поселков опрашивают о пропавшем на границе регионов Ан-2
Интерфакс - Россия03:54
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Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК вчера в 19:58
Общество
В Севастополе выявили 13 новых случаев коронавируса
В Республике Крым выявлены 14 новых случаев за сутки. В России на утро 20 июля 5940 новых случаев за сутки, сообщили в оперативном штабе.
Севастополь.ру 03:49
Кино
«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским
Киноленту "Фея" планируют выпустить на большие экраны с 1 августа. При этом доходы от сборов передадут кинотеатрам.
Piter.tv 03:02
Единоборства
Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпионом
Чемпионат 02:01
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Общество
Дальний Восток продолжил митинговать в поддержку Фургала
Дальневосточники провели ещё несколько акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».
Deita.ru вчера в 05:45
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС вчера в 16:53
Футбол
Федотов раскритиковал VAR за неназначенный пенальти на Соболеве
RT на русском вчера в 13:47
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП
МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
Политика
Эрдоган проинспектировал работы по превращению Святой Софии в мечеть
Газета.Ru вчера в 10:02
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Путешествия
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию
Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
Происшествия
Фонтан горячей воды повредил автомобили в Барнауле
Последствия аварии на теплосетях в Барнауле Цитата из видео По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла.
REGNUM 04:06
Финансы
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Шоу-бизнес
Подруга Пелагеи рассказала о коронавирусе у Телегина
Подруга певицы Пелагеи Александра Соколова в беседе с изданием "СтарХит" рассказала, что супруг певицы Иван Телегин заболел коронавирусом.
Газета.Ru 04:01
Энергетика
«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра
Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
Ведомости вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
Авто
Volkswagen Arteon появился у российских дилеров
Машина получила хромированные спойлер и боковые молдинги, логотип R-Line на радиаторной решетке, спортивный бампер R-Line с хромированными элементами.
Evo-rus.com 02:28
Футбол
Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды
Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.
Vprognoze.ru вчера в 05:40
Общество
Испытания вакцины: в Москве выписана домой вторая группа добровольцев
Вторая группа добровольцев — испытателей вакцины против Covid-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, выписана из клиники.
Евразия Daily 03:24