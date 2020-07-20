Происшествия

RT на русскомRT на русскомРасширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

Район поиска пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 был расширен, сообщил РИА Новости представитель компании «ИрАэро».
Читать в источнике
Комментировать142
с чего всё началось
При этом следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте уже начали доследственную проверку, сообщается на сайте
 ведомства.
ТАССвчера в 20:19

Подробнее о событии

Жителей бурятских и иркутских поселков опрашивают о пропавшем на границе регионов Ан-2

Интерфакс - Россия03:54

Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

RT на русском03:28

Авиация обследовала около 1 тыс. кв. км при поиске пропавшего Ан-2

РБК01:59

Прокуратура начала проверку из-за исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии

РИА Новости03:20

СКР начал проверку из-за исчезновения Ан-2 в Бурятии

Коммерсантъвчера в 22:31

В СК начали проверку в связи с исчезновением Ан-2 в Бурятии

Интерфакс01:17

Пропавший Ан-2 перестал выходить на связь через шесть часов после вылета

ТАССвчера в 20:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

РБК 03:18
358
Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
47
Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК вчера в 19:58
3
Общество

В Севастополе выявили 13 новых случаев коронавируса

В Республике Крым выявлены 14 новых случаев за сутки. В России на утро 20 июля 5940 новых случаев за сутки, сообщили в оперативном штабе.
Севастополь.ру 03:49
5
Кино

«Яндекс» выпустит в прокат фильм «Фея» с Константином Хабенским

Киноленту "Фея" планируют выпустить на большие экраны с 1 августа. При этом доходы от сборов передадут кинотеатрам.
Piter.tv 03:02
4
Единоборства

Стерлинг назвал Петра Яна бумажным чемпионом

Чемпионат 02:01
2
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
3
Общество

Дальний Восток продолжил митинговать в поддержку Фургала

Дальневосточники провели ещё несколько акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».
Deita.ru вчера в 05:45
3,8K
Происшествия

Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС вчера в 16:53
61
Футбол

Федотов раскритиковал VAR за неназначенный пенальти на Соболеве

RT на русском вчера в 13:47
2
Игры

В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition

Игромания.ру 03:34
Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
90
Общество

«Ведомости» узнали о просьбе МВД ослабить норматив по смертности в ДТП

МВД предлагает пересмотреть целевой норматив смертности в ДТП, заявленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сторону ослабления.
РБК вчера в 23:53
144
Политика

Эрдоган проинспектировал работы по превращению Святой Софии в мечеть

Газета.Ru вчера в 10:02
85
Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

RuNews24.ru 18 июля в 10:05
560
Путешествия

Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию

Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов.
Коммерсантъ вчера в 17:55
29
Интернет

В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
202
Происшествия

Фонтан горячей воды повредил автомобили в Барнауле

Последствия аварии на теплосетях в Барнауле Цитата из видео По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла.
REGNUM 04:06
Финансы

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
75
Шоу-бизнес

Подруга Пелагеи рассказала о коронавирусе у Телегина

Подруга певицы Пелагеи Александра Соколова в беседе с изданием "СтарХит" рассказала, что супруг певицы Иван Телегин заболел коронавирусом.
Газета.Ru 04:01
37
Энергетика

«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
Ведомости вчера в 17:14
1
Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
2
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
118
Политика

Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
5
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
225
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
551
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ведомости 01:21
625
Авто

Volkswagen Arteon появился у российских дилеров

Машина получила хромированные спойлер и боковые молдинги, логотип R-Line на радиаторной решетке, спортивный бампер R-Line с хромированными элементами.
Evo-rus.com 02:28
11
Футбол

Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды

Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.
Vprognoze.ru вчера в 05:40
Общество

Испытания вакцины: в Москве выписана домой вторая группа добровольцев

Вторая группа добровольцев — испытателей вакцины против Covid-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, выписана из клиники.
Евразия Daily 03:24
311
ещё по теме
Ан-2
Биплан
Советский лёгкий многоцелевой самолёт. Представляет собой поршневой однодвигательный биплан с расчалочным крылом. Оборудован двигателем АШ-62ИР конструкции А. Д. Швецова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное