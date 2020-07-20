с чего всё началось

Район поиска пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 был расширен, сообщил РИА Новости представитель компании «ИрАэро».

Наука Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости. 47

Общество В Севастополе выявили 13 новых случаев коронавируса В Республике Крым выявлены 14 новых случаев за сутки. В России на утро 20 июля 5940 новых случаев за сутки, сообщили в оперативном штабе. 5

Общество Дальний Восток продолжил митинговать в поддержку Фургала Дальневосточники провели ещё несколько акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс». 3,8K

Происшествия Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. 61

Путешествия Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Путешественники пробираются в Турцию через Белоруссию Неподтвержденная новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией резко повысила спрос на туры в страну, снизив популярность отечественных курортов. 29

Происшествия Фонтан горячей воды повредил автомобили в Барнауле Последствия аварии на теплосетях в Барнауле Цитата из видео По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла.

Шоу-бизнес Подруга Пелагеи рассказала о коронавирусе у Телегина Подруга певицы Пелагеи Александра Соколова в беседе с изданием "СтарХит" рассказала, что супруг певицы Иван Телегин заболел коронавирусом. 37

Энергетика «Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80. 1

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 118

Политика Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина. 5

Авто Volkswagen Arteon появился у российских дилеров Машина получила хромированные спойлер и боковые молдинги, логотип R-Line на радиаторной решетке, спортивный бампер R-Line с хромированными элементами. 11

Футбол Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.