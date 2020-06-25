Недвижимость

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки

В Министерстве финансов России заявили, что расширение программы льготной ипотеки затронет только те кредиты, которые были выданы до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.
ТАССвчера в 12:31

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Министерство финансов уточнило условия выдачи льготной ипотеки под 6,5% годовых

Эхо Москвывчера в 14:04

Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 13:49

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 10:43

Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки

Ведомостивчера в 12:28

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАССвчера в 12:31

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известиявчера в 12:41

Расширение льготной ипотеки в России назвали малоэффективным

Lenta.ruвчера в 06:49
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
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Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

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Футбол

Заседание по иску «Локомотива» к Геркусу перенесено на 24 июля

Стала известна новая дата судебного заседания по иску «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
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Робот впервые получил в фильме главную роль

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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми

Москва, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.
REGNUM 04:27
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Авто

Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе

В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
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Общество

Песков прокомментировал дело Серебренникова

Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
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Общество

В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей

Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
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Здоровье

Минздрав: Вакцина не станет панацеей от коронавируса

Эксперт Минздрава РФ заявил информационным СМИ, что вакцина не будет панацеей против COVID-19.
Evo-rus.com 03:59
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Футбол

Федун обратился в МВД после задержания фанатов «Спартака»

20 июня московская полиция сообщила о задержании фанатов «Спартака», провожавших команду на матч 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Футбол

Все клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона

Все клубы российской футбольной Премьер-лиги могут обязать находиться (жить) на своих базах до конца нынешнего сезона.
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Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Как сообщает РИА Новости, по мнению Порошенко, «уникальный шанс» Украины заключается в том, что на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России якобы не смогут финансировать полуостров.
RT на русском вчера в 23:20
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Здоровье

В Петербурге уточнили порядок оказания плановой медицинской помощи

Со вчерашнего дня, 25 июня, в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Политика

Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»

Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40
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Происшествия

В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток

Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.
РИА Новости 01:43
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
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Общество

ЦИК сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

«На сайт ЦИК России идет DDoS атака», — сообщили журналистам в Центризбиркоме.
РБК 06:50
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Общество

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Политика

Кремль прокомментировал протест Японии по геологоразведке у Курил

Напомним, что японское правительство заявило протест в связи с геологоразведочными работами в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Российская газета 06:37
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Игры

Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»

Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story, будет «очень странной».
CyberSport.ru вчера в 01:12
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В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня

RT на русском 06:35
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Происшествия

СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов

Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
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Асмус разозлила поклонников постом о разводе с Харламовым

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ФАН вчера в 22:52
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Технологии

В Google Play обнаружили 47 игр с троянами

47 приложений-игр в магазине приложений Google Play являются троянами HiddenAds, обнаружила компания Avast.
Коммерсантъ 06:53
Шоу-бизнес

Иван Телегин судится за имущество Пелагеи

Пелагея подала в суд, чтобы определить размер алиментов, а также решить вопрос с недвижимостью, ведь Телегин отказывается от равноценного разделения имущества и настаивает, что их с Пелагеей загородный дом, купленный на деньги из их семейного бюджета, должен отойти ему.
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