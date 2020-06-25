Экономика
ИА Красная ВеснаМинфин объявил обновленные условия льготной ипотеки
Напомним, 6 апреля Путин предложил ввести льготное ипотечное кредитование под 6,5% годовых на квартиры стоимостью до трех млн рублей в регионах и до восьми млн рублей в Москве и Петербурге. Срок погашения кредита — 30 лет, льготная ставка кредита распространяется на весь его срок.
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с чего всё началось
Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.ТАССвчера в 12:31
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Постановление об увеличении лимитов по льготной ипотеке будет принято на этой неделе
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