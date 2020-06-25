Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаМинфин объявил обновленные условия льготной ипотеки

Напомним, 6 апреля Путин предложил ввести льготное ипотечное кредитование под 6,5% годовых на квартиры стоимостью до трех млн рублей в регионах и до восьми млн рублей в Москве и Петербурге. Срок погашения кредита — 30 лет, льготная ставка кредита распространяется на весь его срок.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.
ТАССвчера в 12:31

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Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 13:49

Расширение льготной ипотеки в России назвали малоэффективным

Lenta.ruвчера в 06:49

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАССвчера в 12:31

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 10:43

Постановление об увеличении лимитов по льготной ипотеке будет принято на этой неделе

Интерфаксвчера в 08:48

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

РИА Новостивчера в 08:40

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известиявчера в 12:41
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Общество

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Авто

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Происшествия

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Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

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Газета.Ru вчера в 16:56
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Общество

620 794 заражения коронавирусом отмечено в России

Общее число умерших – 8781 человек, выздоровевших – 384 152.Новые случаи заражения коронавирусом выявлены во всех субъектах РФ.
Клуб регионов 03:54
Общество

Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей

РИА Новости 03:59
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Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Здоровье

Онколог назвал вызывающий рак продукт

Врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно может вызвать рак.
Известия 01:54
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
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Голикова предложила врачам наблюдать за переболевшими коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обеспечить длительное диспансерное наблюдение за теми, кто переболел коронавирусной инфекцией, поскольку отдалённые последствия заболевания пока неизвестны.
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Газета.Ru 03:57
Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Общество

В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
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Общество

Росавиация предложила план возобновления международных полетов

Росавиация обратилась к властям с предложением о возобновлении международного авиасообщения со странами Содружества Независимых Государств.
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

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Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой

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Общество

На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
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Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд

Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
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Политика

Сенатор назвал дилетантством слова Порошенко о шансе вернуть Крым

Накануне экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился «уникальный шанс» вернуть полуостров, так как Москва якобы уже не может финансировать республику.
Известия 03:59
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Холанд не думает об уходе из «Боруссии»

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Общество

WirtschaftsWoche (Германия): директор проекта ушел из «Северного потока — 2»

Коте был менеджером по развитию проекта и одним из директоров «Северного потока — 2». В его обязанности входило руководство проектными командами Nord Stream 2 AG и общее руководство проектом от планирования до ввода в эксплуатацию.
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