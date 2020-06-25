Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

Постановление правительства РФ о расширении программы социальной ипотеки, предложенном президентом России Владимиром Путиным, готово и будет подписано в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Расширение льготной ипотеки на новостройки касается кредитов, выданных до 1 ноября

Будущее России. Национальные проекты11:56

Расширение льготной ипотеки поддержит строительную отрасль

REGNUM10:30

Увеличены лимиты по льготной ипотеке под 6,5%. Купить квартиру в регионе можно до 6 млн рублей

Ingraficon.ru05:47

Постановление об увеличении лимитов по льготной ипотеке будет принято на этой неделе

Интерфакс08:48

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

РИА Новости08:40

Расширение льготной ипотеки в России назвали малоэффективным

Lenta.ru06:49

В кабмине анонсировали принятие постановления о расширении льготной ипотеки

Говорит Москва08:54
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Кино

Кинофестиваль «Зеркало» начинает свою работу в онлайн-формате

Сегодня состоится открытие кинофестиваля «Зеркало» в Ивановской области, который станет первым крупным кинофорумом, проводимом в онлайн-формате.
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
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Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу

Коммерсантъ вчера в 20:53
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Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
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Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
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Общество

В ВОЗ предупредили о новой волне заболеваемости коронавирусом в Европе

В последние две недели 30 стран Евросоюза зафиксировали рост числа новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 12:24
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт

Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета 04:57
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Общество

Россия смягчила ограничения на въезд иностранным специалистам

"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - сообщает пресс-служба правительства.
Газета.Ru 12:11
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Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков в Шри-Ланке

Газета.Ru 09:01
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Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 08:30
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Общество

Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил родителей пока воздержаться от отправления детей в детские сады в Москве.
РИА Новости 12:10
Общество

Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение

Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
BFM.ru 06:54
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Общество

Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве

За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст

Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
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Политика

Лукашенко обвинил Россию в попытке вмешательства в дела Беларуси

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что в Интернете распространяются «жуткие фейки», направленные на дискредитацию действующей власти.
Цензуры.Нет 06:55
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Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 23 июня в 10:32
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Политика

Financial Times: Путин согласился на роль младшего брата Китая ради видимости силы России

Главная цель российского лидера заключается лишь в создании видимости.
Актуальные Новости 11:20
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Шоу-бизнес

Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет

Телеканал Санкт-Петербург 05:41
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Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

РИА Новости 04:33
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Общество

Алексей Пивоваров покинул должность главного редактора RTVI

Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVI и сосредоточится на собственных проектах, говорится в сообщении телеканала.
Коммерсантъ 10:57
Политика

Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич выразил восхищение парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.
Вечерняя Москва вчера в 11:15
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Политика

В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины

На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
RT на русском 00:54
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Путешествия

Отели турецкой Антальи в июле ждут туристов из России

На сайте турецких авиакомпаний рейсы в Россию уже запланированы с 16 июля.
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Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для смартфона Mi 10 Lite

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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
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Общество

В Башкирии на один день запретят продавать алкоголь

По словам министра молодежной политики и спорта РБ Руслана Хабибова, в Уфе День молодежи пройдет на новой Набережной.
ProUfu.ru 08:29
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Энергетика

Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее

Несмотря на позитивные сдвиги, эксперты предрекли мрачное будущее для сланцевой отрасли США, которая столкнулась с мощным падением нефтедобычи, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:12
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