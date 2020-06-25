Экономика
РИА НовостиПостановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни
Постановление правительства РФ о расширении программы социальной ипотеки, предложенном президентом России Владимиром Путиным, готово и будет подписано в ближайшие дни, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Расширение льготной ипотеки на новостройки касается кредитов, выданных до 1 ноября
Будущее России. Национальные проекты11:56
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Кино
Кинофестиваль «Зеркало» начинает свою работу в онлайн-формате
Сегодня состоится открытие кинофестиваля «Зеркало» в Ивановской области, который станет первым крупным кинофорумом, проводимом в онлайн-формате.
Общественное телевидение России 05:35
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Политика
Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу
Коммерсантъ вчера в 20:53
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Общество
В ВОЗ предупредили о новой волне заболеваемости коронавирусом в Европе
В последние две недели 30 стран Евросоюза зафиксировали рост числа новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 12:24
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Финансы
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт
Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета 04:57
Общество
Россия смягчила ограничения на въезд иностранным специалистам
"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - сообщает пресс-служба правительства.
Газета.Ru 12:11
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 08:30
Общество
Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил родителей пока воздержаться от отправления детей в детские сады в Москве.
РИА Новости 12:10
Общество
Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение
Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС.
BFM.ru 06:54
Общество
Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве
За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
Шоу-бизнес
Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст
Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня 07:48
Политика
Лукашенко обвинил Россию в попытке вмешательства в дела Беларуси
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что в Интернете распространяются «жуткие фейки», направленные на дискредитацию действующей власти.
Цензуры.Нет 06:55
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 23 июня в 10:32
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Политика
Financial Times: Путин согласился на роль младшего брата Китая ради видимости силы России
Главная цель российского лидера заключается лишь в создании видимости.
Актуальные Новости 11:20
Шоу-бизнес
Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет
Телеканал Санкт-Петербург 05:41
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
РИА Новости 04:33
Общество
Алексей Пивоваров покинул должность главного редактора RTVI
Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора RTVI и сосредоточится на собственных проектах, говорится в сообщении телеканала.
Коммерсантъ 10:57
Политика
Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич выразил восхищение парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.
Вечерняя Москва вчера в 11:15
Политика
В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины
На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
RT на русском 00:54
Путешествия
Отели турецкой Антальи в июле ждут туристов из России
На сайте турецких авиакомпаний рейсы в Россию уже запланированы с 16 июля.
Shraibikus News 11:00
Гаджеты
Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для смартфона Mi 10 Lite
Деловое.ТВ 08:01
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Общество
В Башкирии на один день запретят продавать алкоголь
По словам министра молодежной политики и спорта РБ Руслана Хабибова, в Уфе День молодежи пройдет на новой Набережной.
ProUfu.ru 08:29
Энергетика
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Несмотря на позитивные сдвиги, эксперты предрекли мрачное будущее для сланцевой отрасли США, которая столкнулась с мощным падением нефтедобычи, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:12