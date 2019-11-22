Экономика

ВекВекРасширение региональных аэропортов откладывается

27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в «листе ожидания» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

В магистральный план не попало расширение 27 региональных проектов Как выяснил "Ъ", 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет.
Коммерсантъ21 ноября в 18:56

Подробнее о событии

Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей

Коммерсантъ21 ноября в 18:56

Аэропорты Перми и Тюмени останутся без многомиллиардного обновления

URA.Ru21 ноября в 23:47

В бюджете РФ не нашлось ₽10,4 млрд на расширение тюменского Рощино, проект отложен

Znak.comвчера в 01:46

СМИ: на расширение аэропорта в Кемерове потребуется 6,7 млрд рублей

Газета Кемерова21 ноября в 21:57

Омский аэропорт внесли в список объектов с невысоким потенциалом

РИА СуперОмсквчера в 02:13

Тюменский аэропорт ввели в режим ожидания

Уралинформбюровчера в 01:23

Проект по реконструкции Рощино остается в листе ожидания

Тюменская область сегоднявчера в 00:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:25, Вашингтон
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru вчера в 08:57
Футбол

«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Коммерсантъ 08:19
Происшествия

СК объявил в розыск нижегородского «вора в законе»

Известия 04:51
Политика

Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников

Выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин заявил, что партия не должна соглашаться со всеми решениями и высказываниями чиновников, даже если те «считают себя членами партии и подчеркивают близость к ней».
Коммерсантъ 06:43
Гаджеты

Названы разные способы использования старых смартфонов

News-24.ru 07:43
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Известия 07:15
Спорт

Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер

Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
RT на русском 07:42
Общество

В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей

Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств.
Газета.Ru 04:53
Армия и оружие

Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями

На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.
Rusvesna.su вчера в 15:36
Шоу-бизнес

67-летний Микки Рурк снова закрутил роман с русской девушкой

Микки Рурк никак не прокомментировал эту ситуацию. Есть информация, что девушка – близкий друг голливудской звезды.
Bimru.ru вчера в 12:57
Общество

Директор Ротару ответил на обвинения в адрес певицы

Директор Ротару объяснил, почему певицу хотят лишить звания Народной артистки СССР.
ФАН 06:37
Общество

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь с 22 на 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Lenta.ru 07:40
Музыка

Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни

РИА Новости вчера в 12:20
Политика

Госдума решила отправить Украине посылку с унитазами

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой посмеялся над словами украинских властей, которые уверяют, что Россия вернула Киеву корабли, демонтировав оборудование.
DixiNews 01:32
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Происшествия

Двух воров в законе расстреляли в центре Сухуми

В ресторане «Сан-Ремо» в Сухуми (Абхазия) в перестрелке погибли два криминальных авторитета и официантка. Об этом сообщают российские СМИ.
URA.Ru вчера в 12:02
Здоровье

Что делать с экономикой Украины толком не знает никто

На самом деле никто толком не знает.
Новостной фронт 21 ноября в 05:03
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Музыка

Ротару возвращается в Россию из-за Зеленского

Высказался критик и о творчестве Ротару за последние годы. Ее новые песни нельзя сравнить с гремевшими на весь Союз хитами.
Утро.ru 06:45
Армия и оружие

Путин рассказал о превосходстве современного российского оружия

Профиль вчера в 07:06
Здоровье

В ГИБДД Саратовской области опровергли слухи, что при замене прав требуется пересдача экзамена

В Госавтоинспекция Саратовской области сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав.
КП - Саратов 03:43
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Политика

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
REGNUM 06:40
Музыка

U2 назвали самой прибыльной гастролирующей группой последних 10 лет

Второе место в списке заняла британская рок-группа The Rolling Stones с $929 млн прибыли, а на третьей строчке оказался британец Эд Ширан, который лишь немного уступил коллективу под руководством Мика Джаггера.
ТАСС 03:26
Здоровье

Онколог назвал пять главных мифов о раке

Врач-онколог академик РАН Андрей Каприн назвал и одновременно развеял пять главных мифов о раке и его лечении в Российской Федерации.
Ugpressa.ru 20 ноября в 09:43
Культура

Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России

Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Lenta.ru 05:23
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Политика

Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии

Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
ТАСС 07:38
Общество

Минздраву посулили выговор за новые правила медосмотра для водителей

Министерство здравоохранения заслуживает выговор за техническое воплощение идеи ужесточения порядка медосмотра для водителей.
Lenta.ru 07:59
Здоровье

Геронтолог назвал признаки преждевременного старения

Существуют определенные нормативы для разных возрастных групп и, если изменения этих показателей выходят за рамки нормы и приближаются к более старшей возрастной группе, очевидно, имеет место преждевременное старение.
Вечерняя Москва 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное